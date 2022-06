Cena czereśni 2022. Ile dzisiaj kosztują za kg?

Autor: OW/AT

Data: 23-06-2022, 09:40

Cena czereśni w 2022 roku zszokowała Polaków. Na początku maja internet obiegło zdjęcie z jednego z bazarów, gdzie za kg czereśni trzeba zapłacić 260 zł. Od tamtego czasu cena spada, choć na krajowe owoce wciąż czekamy.

fot. unsplash

Cena czereśni 2022. Ile dzisiaj kosztują za kg?

Na początku maja ogromne emocje wzbudziło zdjęcie z jednego z targowisk, gdzie za czereśnie trzeba było zapłacić szokującą cenę – 260 zł za kg.

Pierwsze czereśnie pojawiły się na giełdach już pod koniec kwietnia. Cena w hurcie oszałamiała – wynosiła 170 zł za kilogram. Trzeba jednak podkreślić, że były to owoce importowane z Hiszpanii.

Jaka jest cena kg czereśni w 2022?

Przed rokiem pierwsze czereśnie pojawiły się także na początku maja i ich cena także szokowała – kosztowały 163,99 zł/kg – pochodziły z importu.

Cena również wywołała wtedy ogromne emocje. Tymczasem w sezonie za kilogram płaciliśmy już 6-10 zł za kilogram.

Ile kosztują czereśnie za kg w 2022 roku?

Na rynku hurtowym Bronisze pojawiają się pierwsze krajowe czereśnie. Na razie ich podaż nie jest duża, ale sezon wkrótce się rozkręci. Ile trzeba zapłacić za kg czereśni?

Producenci z okolic Sandomierza i Staszowa (Świętokrzyskie) dostarczają już pierwsze partie czereśni na rynek hurtowy Bronisze. Zakupić można m.in. odmiany Burlat i Vera. Odmiany Burlat jest mniej w handlu, ponieważ sadownicy odchodzą od odmian o drobniejszych owocach. Ceny czereśni oscylują w granicach 10-14 zł za kilogram.

Cena czereśni w 2022 dużo wyższa niż 2021?

- W 2021 roku pierwsze dostawy krajowych czereśni odnotowaliśmy na Rynku 9 czerwca i były to odmiany drobnoowocowe Rivan i Burlat i kosztowały ok 6-10 zł za kilogram. Jeśli reszta bieżącego maja będzie ciepła i bez kataklizmów, to termin wejścia krajowej czereśni pewnie przyspieszy o kilka dni – tłumaczy Maciej Kmera.

- Najpiękniejsze owoce będą dojrzewać na przełomie czerwca i lipca i cena będzie zależała od podaży i odmiany. Od kilu lat bardzo popularne są odmiany o ciemnoczerwonych dużych owocach jak Kordia, Regina, Summit, Sylvia. Na początku lipca 2021 roku powyższe kosztowały 10-15 zł za kilogram w porywach do 20 zł – wylicza ekspert.

Jak wygląda cena czereśni w czerwcu 2022?

- Pierwsze ceny czereśni wyniosły 10 do 14 zł za kilogram, przy średniej cenie 12 złotych. Natomiast w analogicznym okresie czasu w 2021 roku nie mieliśmy jeszcze w notowaniach cenowych czereśni - mówi naszej redakcji Anna Kaszewiak, ekspertka z rynku hurtowego Bronisze.

Czereśnie importowane wciąż drogie

- Natomiast czereśnia z importu charakteryzuje się dużą rozpiętością cenową od 8 do 40 złotych, przy średniej 18 złotych, cena w zależności od kraju pochodzenia, luz czy kalibrowana, rodzaj opakowania. W ubiegłym roku o tej porze roku czereśnia z importu kosztowała od 8 do 28 złotych za kilogram przy średniej cenie 25 złotych za kg - dodaje.

10 czerwca drobne czereśnie na rynku hurtowym Bronisze kosztowały 6-10 zł/kg. Owoce o większej masie - 10 zł za kg. Za owoce z importu trzeba zapłacić 23 zł/kg.

Czereśnie Summit i Burlat na Broniszach

Od wtorku 21 czerwca na Broniszach pojawiają się pierwsze partie czereśni odmiany Summit.

Owce pochodzą z przerywki. Pierwsze owoce są bardzo twarde ale ładnie wybarwione i o dobrej jakości. Ceny wynoszą 10 zł za kilogram Summita. Zainteresowanie kupujących jest sporo. Z każdym dniem wraz z poprawiającą się pogodą podaż tej odmiany będzie się zwiększać.

Jakie ceny czereśni w hurcie w czerwcu 2022?

W sprzedaży producenci ciągle oferują odmianę Burlat. Dzisiejsza podaż Burlata o 5 rano była wysoka. Poranne ceny za tę odmianę wynosiły od 6 do 10 zł za naprawdę piękne owoce. Niestety jakość jest już coraz słabsza i większość owoców sprzedawana była za 6 zł.