Cena czereśni w 2022. Czy nadal kosztują 260 zł za kg?

Cena czereśni w 2022 roku zszokowała Polaków. Na początku maja internet obiegło zdjęcie z jednego z bazarów, gdzie za kg czereśni trzeba zapłacić 260 zł. Od tamtego czasu cena spada, choć na krajowe owoce wciąż czekamy

Autor: OW/AT

Data: 09-05-2022, 15:58

Cena czereśni w 2022 roku bije rekordy. Ile zapłacimy za kg tych owoców? fot. shutterstock

Rekordowa cena czereśni w 2022 roku

W weekend ogromne emocje wzbudziło zdjęcie z jednego z targowisk, gdzie za czereśnie trzeba było zapłacić szokującą cenę – 260 zł - donosi Fakt.

Pierwsze czereśnie pojawiły się na giełdach już pod koniec kwietnia. Cena w hurcie oszałamiała – wynosiła 170 zł za kilogram. Trzeba jednak podkreślić, że to owoce importowane z Hiszpanii.

Jaka jest cena czereśni za kg w 2022?

Przed rokiem pierwsze czereśnie pojawiły się także na początku maja i ich cena także szokowała – kosztowały 163,99 zł/kg – pochodziły z importu.

Cena również wywołała wtedy ogromne emocje. Tymczasem w sezonie za kilogram płaciliśmy już 6-10 zł za kilogram.

Ile kosztują czereśnie za kg w 2022?

Maciej Kmera, ekspert z biura promocji i komunikacji Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. z siedzibą w Broniszach tłumaczy, jak faktycznie wyglądają ceny importowanych owoców.

- Obecnie na Rynku Hurtowym Bronisze oferowane są czereśnie importowane z Hiszpanii (niewielkie ilości) w cenie 60-90 zł za kilogram w zależności od kalibru i jakości – tłumaczy Maciej Kmera i zaznacza, że detaliści mogą ustanawiać dowolne ceny, ale dyktowane są one raczej chęcią zysku niż faktyczną drożyzną.

Jak informuje dlahandlu.pl 19 maja pod Halą Mirowską w Warszawie czereśnie można było kupić w cenie 79 zł za kg. Na razie nie ma jeszcze krajowej czereśni, dostępna jest tylko z importu (Hiszpania).

Cena czereśni w 2022 dużo wyższa niż 2021?

- W 2021 roku pierwsze dostawy krajowych czereśni odnotowaliśmy na Rynku 9 czerwca i były to odmiany drobnoowocowe Rivan i Burlat i kosztowały ok 6-10 zł za kilogram. Jeśli reszta bieżącego maja będzie ciepła i bez kataklizmów, to termin wejścia krajowej czereśni pewnie przyspieszy o kilka dni – tłumaczy Maciej Kmera.

- Najpiękniejsze owoce będą dojrzewać na przełomie czerwca i lipca i cena będzie zależała od podaży i odmiany. Od kilu lat bardzo popularne są odmiany o ciemnoczerwonych dużych owocach jak Kordia, Regina, Summit, Sylvia. Na początku lipca 2021 roku powyższe kosztowały 10-15 zł za kilogram w porywach do 20 zł – wylicza ekspert.

Jak wygląda cena czereśni w czerwcu 2022?

Wraz z upływem czasu ceny importowanych owoców spadły. Na Giełdzie Goławin pierwsze partie czereśni wyceniane były na 22 zł za kilogram. Aktualnie na giełdzie czereśnie z importu sprzedawane są od 17 do 20 zł za kilogram.

Niższe ceny notowane są także na Ryku Bronisze. Jeszcze 10 maja na Broniszach czereśnie z Hiszpanii kosztowały od 60 do 90 zł za kilogram w zależności od kalibru i jakości. Czereśnie za 260 zł/kg to wymysł? W hurcie cena jest dużo niższa

Jak poinformowała Anna Kaszewiak, ekspertka z rynku hurtowego Bronisze, na Rynku nadal dostępne są importowane czereśnie

- Jest to jeszcze za wcześnie na polskie czereśnie. Aktualnie czereśnie z importu są w cenie od 15 do 40 złotych za kilogram. W ubiegłym roku, w analogicznym czasie cena kilograma czereśni z importu wynosiła od 20 do 40 złotych za kilogram, przy przeciętnej cenie 30 złotych za kilogram - wskazuje Anna Kaszewiak.