Cena czereśni w 2022. Ile dzisiaj kosztują za kg?

Autor: OW/AT

Data: 15-06-2022, 14:15

Cena czereśni w 2022 roku zszokowała Polaków. Na początku maja internet obiegło zdjęcie z jednego z bazarów, gdzie za kg czereśni trzeba zapłacić 260 zł. Od tamtego czasu cena spada, choć na krajowe owoce wciąż czekamy.

Cena czereśni w 2022. Ile dzisiaj kosztują za kg? fot. unsplash

Cena czereśni w 2022. Ile dzisiaj kosztują za kg?

W kwietniu ogromne emocje wzbudziło zdjęcie z jednego z targowisk, gdzie za czereśnie trzeba było zapłacić szokującą cenę – 260 zł za kg.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Pierwsze czereśnie pojawiły się na giełdach już pod koniec kwietnia. Cena w hurcie oszałamiała – wynosiła 170 zł za kilogram. Trzeba jednak podkreślić, że to owoce importowane z Hiszpanii.

Jaka cena czereśni za kg w 2022?

Przed rokiem pierwsze czereśnie pojawiły się także na początku maja i ich cena także szokowała – kosztowały 163,99 zł/kg – pochodziły z importu.

Cena również wywołała wtedy ogromne emocje. Tymczasem w sezonie za kilogram płaciliśmy już 6-10 zł za kilogram.

Ile kosztują czereśnie za kg w 2022 roku?

Na rynku hurtowym Bronisze pojawiają się pierwsze krajowe czereśnie. Na razie ich podaż nie jest duża, ale sezon wkrótce się rozkręci. Ile trzeba zapłacić za kg czereśni?

Producenci z okolic Sandomierza i Staszowa (Świętokrzyskie) dostarczają już pierwsze partie czereśni na rynek hurtowy Bronisze. Zakupić można m.in. odmiany Burlat i Vera. Odmiany Burlat jest mniej w handlu, ponieważ sadownicy odchodzą od odmian o drobniejszych owocach. Ceny czereśni oscylują w granicach 10-14 zł za kilogram.

Cena czereśni w 2022 dużo wyższa niż 2021?

- W 2021 roku pierwsze dostawy krajowych czereśni odnotowaliśmy na Rynku 9 czerwca i były to odmiany drobnoowocowe Rivan i Burlat i kosztowały ok 6-10 zł za kilogram. Jeśli reszta bieżącego maja będzie ciepła i bez kataklizmów, to termin wejścia krajowej czereśni pewnie przyspieszy o kilka dni – tłumaczy Maciej Kmera.

- Najpiękniejsze owoce będą dojrzewać na przełomie czerwca i lipca i cena będzie zależała od podaży i odmiany. Od kilu lat bardzo popularne są odmiany o ciemnoczerwonych dużych owocach jak Kordia, Regina, Summit, Sylvia. Na początku lipca 2021 roku powyższe kosztowały 10-15 zł za kilogram w porywach do 20 zł – wylicza ekspert.

Jak wygląda cena czereśni w czerwcu 2022?

- Pierwsze ceny czereśni wyniosły 10 do 14 zł za kilogram, przy średniej cenie 12 złotych. Natomiast w analogicznym okresie czasu w 2021 roku nie mieliśmy jeszcze w notowaniach cenowych czereśni - mówi naszej redakcji Anna Kaszewiak, ekspertka z rynku hurtowego Bronisze.

Czereśnie importowane wciąż drogie

- Natomiast czereśnia z importu charakteryzuje się dużą rozpiętością cenową od 8 do 40 złotych, przy średniej 18 złotych, cena w zależności od kraju pochodzenia, luz czy kalibrowana, rodzaj opakowania. W ubiegłym roku o tej porze roku czereśnia z importu kosztowała od 8 do 28 złotych za kilogram przy średniej cenie 25 złotych za kg - dodaje.

10 czerwca drobne czereśnie na rynku hurtowym Bronisze kosztowały 6-10 zł/kg. Owoce o większej masie - 10 zł za kg. Za owoce z importu trzeba zapłacić 23 zł/kg.