Cena truskawek 2022. Ile kosztuje dzisiaj kg tych owoców?



Data: 24-05-2022, 08:26

Cena truskawek w 2022 roku mocno się zmienia, a sezon truskawkowy nabiera rumieńców. Ile dzisiaj zapłacimy za kg tych owoców?

fot. Unsplash

Ceny truskawek 2022 w hurcie

Popołudniowe opady deszczu 13 czerwca spowodowały, że na Broniszach towaru było mniej, przez co ceny wzrosły. Ceny łubiankę truskawek wahały się między 17-20 zł. Po południu towaru przybyło i ceny spadły do 14 zł za łubiankę.

Dużo mniej truskawek było również na popularnej giełdzie truskawkowej - Giełdzie Goławin. Owoców do południa było mało, a kupcy czekali aż plantatorzy dowiozą towar choć ceny nie były wyższe. Ceny przed południem za łubiankę wynosiły w zależności od odmiany od 11 do 15 zł. Odmiana Azja wyceniana była na 15 zł za łubiankę, Roksana i Rumba 11 zł, zaś Olimpia 10-11 zł. Ceny w danej chwili zależą w dużej mierze od podaży, popytu oraz jakości danego towaru.

Cena truskawek 2022. Ile kosztuje dzisiaj kg tych owoców?

Popołudniowe ceny truskawek na Giełdzie Goławin są wyższe. Azja kosztuje 12-14zł, Roksana 12-14zł, Rumba 13-15zł, Grandarosa 13-15zł, Aprika 12-14zł, Sybilla 12-14zł. Podane ceny dotyczą łubianki truskawek.

Na najbliższe dni synoptycy zapowiadają ustanie opadów deszczu i ocieplenie co wpłynie na zwiększenie podaży owoców na rynkach. Jednak momentami ceny spadają do bardzo niskich poziomów co jest zupełnie nie zrozumiałe biorąc pod uwagę wyższe koszty produkcji.

Cena truskawek 2022. Ile za kg na skupie?

Dużo korzystniejsza jest sytuacja w przetwórstwie. Widać duże zainteresowanie zakupem owoców przez skupy.

Od weekendu ceny skupu truskawek nie uległy zmianie. W okolicach Warki wynoszą:

- truskawka bez szypułki: 5,20-5,50 zł na mrożenie

- truskawka z szypułką w skrzynce: 3,40-3,50 zł (na przeciery i mrożenie)

- truskawka z szypułką kisten: 3,10-3,30 zł

Cena truskawek 2022. Ile za kg w czerwcu?

1 czerwca po południu łubianka truskawek odmiany Azja na Giełdzie Goławin kosztowała 15-18 zł. Za Roksanę trzeba było zapłacić 16-18 zł, Rumbę 14-15 zł, Albę 15 zł, Aprikę 16 zł, Symbille 18 zł. Sprzedających było mało, zaś dużo kupujących.

2 czerwca ceny w Nowym Przybojewie były wyższe. Za łubiankę truskawek odmiany Azja trzeba było zapłacić 25 zł. Roksana kosztuje 22 zł, Rumba, Alba i Sybilla 20 zł. Rano było bardzo mało towaru, sporo zaś kupujących.

Pogoda nie sprzyja zbieraniu truskawek. Istnieje ryzyko, że owoce zaczną gnić na polu. Wtedy owoców będzie jeszcze mniej, a ceny wyższe.

Jaka jest cena kg truskawek w 2022?

Mimo iż tegoroczny sezon truskawkowy jeszcze się nie rozpoczął na dobre wiele plantacji już doświadcza dużych problemów. Częste opady deszczu powodują gnicie owoców. W okolicach Kalisza gradobicie zniszczyło plony.

