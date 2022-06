Ceny bobu 2022: jest coraz taniej



Autor: SS

Data: 21-06-2022, 08:17

Ceny krajowego bobu spadły. Obecnie kilogram w hurcie kosztuje od 8 zł. Jak plasują się ceny innych krajowych warzyw?





Bronisze: Cena bobu spadła do 8 zł za kilogram/fot. unsplash.com

Anna Kaszewiak, ekspertka Rynku Hurtowego Bronisze informuje o aktualnych cenach za polskie warzywa w hurcie.

Ceny warzyw 2022 - duże spadki

- Bób kosztuje od 8 do 12 złotych za kilogram, przy średniej cenie 11 złotych. Notujemy znaczący spadek ceny o ponad 21 procent. Brokuły kosztują od 3,25 do 4 złotych za sztukę, a kalafiory od 3 do 4,25. Bakłażany w cenie od 7 do 9 złotych za kilogram, botwinkę w cenie od 1 do 1,50 za pęczek - informuje Anna Kaszewiak.

- Tańsza jest również fasolka szparagowa, za kilogram zapłacimy od 8 do 11 złotych, przy przeciętnej 10 złotych. W tym przypadku także notujemy spadek ceny, o 9 %. Również cukinia potaniała, za kilogram trzeba zapłacić od 4 do 5,50 - dodaje.

