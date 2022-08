Ceny cukru rosły od samego mówienia o ich wzroście? "To efekt psychologiczny"

Trudno zrozumieć, dlaczego konsumenci wykupują cukier w tak dużych ilościach, skoro statystyki wskazują, że spożycie cukru w polskich gospodarstwach domowych spada, a cukier nie jest produktem pierwszej potrzeby - mówi nam prof. Andrzej Kowalski, wieloletni dyrektor IERiGŻ.

Dlaczego Polacy wykupili ze sklepów cukier? fot. shutterstock

Prof. Andrzej Kowalski, wieloletni dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowego Instytutu Badawczego mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl, że ceny żywności rosną od samego mówienia o ich wzroście.

Ekspert ocenia, że fakt, że ludzie wykupują cukier może brać się z faktu, że… ludzie wykupują cukier.

Prof. Kowalskiego zapytaliśmy także o krążące w przestrzeni publicznej rozmaite teorie na temat "kryzysu cukrowego", który miał być m.in. sztucznie wywołaną paniką czy celową kreacją niedoborów przez niemieckich producentów.

- Co do teorii spiskowych…Biznes prowadzi się po to, by zarabiać. Cukrownie, które należą do Niemców i które odpowiadają za 60% rynku cukru też zapewniają, że ich magazyny są pełne. Jeżeli ceny rosną, zarabia producent, ale polski cukier kosztuje tyle samo co niemiecki… Gdyby to była gra na wykończenie polskiego producenta to niemieckie cukrownie stosowałyby ceny dumpingowe, a nie podnosiły ceny - dodał.