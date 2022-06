Ceny czereśni 2022: Ile kosztują?

Sezon czereśniowy nabiera rozpędu. Obecnie na rynkach hurtowych dostępne są głównie owoce z importu, ale zaraz pojawią się polskie owoce.

Na rynku hurtowym Bronisze obecnie dostępne są importowane czereśnie w cenie 13-40 zł/kg. Polskie czereśnie dostępne są już na Giełdzie Kaliskiej - w cenie 15 zł/kg.

Niedługo powinny się pojawić krajowe czereśnie. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku na Broniszach pojawiły się 11 czerwca.

- W 2021 roku pierwsze polskie czereśnie na rynku hurtowym Bronisze pojawiły się 11 czerwca. Były to czereśnie odmiany Rivan po 7-9 zł/kg, one zwykle co roku mają podobną cenę. Około 15 czerwca pojawiła się odmiana Burlat, a Rivan zniknął z rynku. Wtedy trzeba było za nie zapłacić 15 zł/kg. Niestety Burlat szybko taniał bo już 18 czerwca był po 9,5-10 zł /kg - mówi Maciej Kmera, ekspert rynku hurtowego Bronisze.