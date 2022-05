Ceny czereśni w 2022. Czy nadal kosztują 260 zł za kg?

Ceny czereśni w 2022 zszokowały Polaków. Na początku maja internet obiegło zdjęcie z jednego z bazarów, gdzie za kilogram czereśni trzeba zapłacić 260 zł. Na szczęście od tamtego czasu ceny spadają.

Autor: OW/AT

Data: 20-05-2022, 10:41

Ceny czereśni w 2022 roku biją rekordy. Ile obecnie kosztuje kg tych owoców? fot. PAP

Rekordowa cena czereśni w 2022 roku

W weekend ogromne emocje wzbudziło zdjęcie z jednego z targowisk, gdzie za czereśnie trzeba było zapłacić szokującą cenę – 260 zł - donosi Fakt.

Pierwsze czereśnie pojawiły się na giełdach już pod koniec kwietnia. Cena w hurcie oszałamiała – wynosiła 170 zł za kilogram. Trzeba jednak podkreślić, że to owoce importowane z Hiszpanii.

Jaka jest cena czereśni za kg w 2022?

Przed rokiem pierwsze czereśnie pojawiły się także na początku maja i ich cena także szokowała – kosztowały 163,99 zł/kg – pochodziły z importu.

Cena również wywołała wtedy ogromne emocje. Tymczasem w sezonie za kilogram płaciliśmy już 6-10 zł za kilogram.

Ile kosztuje kg czereśni w 2022?

Maciej Kmera, ekspert z biura promocji i komunikacji Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. z siedzibą w Broniszach tłumaczy, jak faktycznie wyglądają ceny importowanych owoców.

- Obecnie na Rynku Hurtowym Bronisze oferowane są czereśnie importowane z Hiszpanii (niewielkie ilości) w cenie 60-90 zł za kilogram w zależności od kalibru i jakości – tłumaczy Maciej Kmera i zaznacza, że detaliści mogą ustanawiać dowolne ceny, ale dyktowane są one raczej chęcią zysku niż faktyczną drożyzną.

Jak informuje dlahandlu.pl 19 maja pod Halą Mirowską w Warszawie czereśnie można było kupić w cenie 79 zł za kg.

Cena czereśni w 2022 dużo wyższa niż 2021?

- W 2021 roku pierwsze dostawy krajowych czereśni odnotowaliśmy na Rynku 9 czerwca i były to odmiany drobnoowocowe Rivan i Burlat i kosztowały ok 6-10 zł za kilogram. Jeśli reszta bieżącego maja będzie ciepła i bez kataklizmów, to termin wejścia krajowej czereśni pewnie przyspieszy o kilka dni – tłumaczy Maciej Kmera.

- Najpiękniejsze owoce będą dojrzewać na przełomie czerwca i lipca i cena będzie zależała od podaży i odmiany. Od kilu lat bardzo popularne są odmiany o ciemnoczerwonych dużych owocach jak Kordia, Regina, Summit, Sylvia. Na początku lipca 2021 roku powyższe kosztowały 10-15 zł za kilogram w porywach do 20 zł – wylicza ekspert.

Jak zmiany klimatu wpływają na cenę czereśni?

Jak podkreśla, na temat tegorocznych zbiorów i podaży, a przez to i cen, trudno się wypowiadać.

- Zmiany klimatu są na tyle gwałtowne, że każda uprawa jest narażona na nagłe przymrozki, grad, huragany, nadmiar opadów lub suszę. Uprawa czereśni jest bardzo kosztochłonna gdy sadownik planuje zabezpieczyć ją od wpływu pogody. Musi zainwestować w zadaszenia antygradowe, antydeszczowe, nawadnianie podkoronowe i nawadnianie anty mrozowe nadkoronowe. Na koniec czeka na kataklizmy i szansę większego zarobku pozwalającego na zwrot inwestycji – wylicza Maciej Kmera.