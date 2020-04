Ceny jabłek deserowych osiągnęły historyczne maksima

Na rynku owoców, w czasie pandemii, jak przyjęło się określać pandemię covid-19, sytuacja wygląda inaczej niż na pozostałych rynkach rolnych. I jak to bywa dla jednych uczestników jest korzystna, a dla innych mniej. Na pewno zadowoleni są sadownicy, gdyż ceny otrzymywane za jabłka deserowe osiągnęły w tym tygodniu historyczne maksima. Popyt (zapotrzebowanie) na jabłka znacznie przewyższał podaż, co wpływało w ostatnich tygodniach na systematyczne podwyżki cen. Obecnie średnie ceny jabłek deserowych, zgodnie z danymi IERiGŻ-PIB, wynoszą 2,61 zł/kg i są o 250% wyższe w porównaniu do roku poprzedniego. Tyko w ciągu ostatniego tygodnia ceny otrzymywane przez sadowników wzrosły przeciętnie o 25%. W porównaniu do ostatniego tygodnia marca 2020 roku, wzrost cen skupu jabłek deserowych przekroczył 50%.

Jak kształtują się ceny poszczególnych odmian?

Praktycznie cały asortyment odmianowy zdrożał. W największym zakresie wzrosły jednak ceny odmian jak dotąd najtańszych. Obecnie jedną z bardziej poszukiwana odmian jest ‘Idared’, którego ceny w I klasie jakości wynoszą najczęściej 2,50-3,00 zł/kg i dorównują pozostałym odmianom tj. ‘Champion’ czy ‘Jonagored’. Nawet zwykle trudno sprzedawalny ‘Gloster’ osiąga obecnie ceny 2,20-2,70 zł/kg. Wiele transakcji odbywa się jednak za wagę skrzyń, po stawkach 2,00-2,50 zł/kg i wyższych, gdyż podmioty handlowe poszukują jabłek i godzą się na tą dogodną dla sadowników formę zakupu owoców. Nie jest to jednak dobra forma zakupu, zdaniem kupujących, bo jakość jabłek jest taka sama jak przed epidemią. Co prawda niższe są wymagania odbiorców, to jednak część jabłek trzeba odrzucić dlatego wynik takiej sprzedaży często bywa niekorzystny.

