Aktualne ceny jabłek przemysłowych. Ile płacą skupy i przetwórnie?/ fot. redakcja

Ceny jabłek w skupach i przetwórniach

Do tej pory ceny jabłek na przetwórniach w okolicach Warki wynosiły 42-43 grosze. Obecnie większość przetwórni wyrównała cenę do poziomu 44 groszy. Jednak póki co ta groszowa korekta nie ma odbicia w cenach na skupach jabłek.

W skupach w powiecie grójeckim wynoszą od 39 do 40 groszy. 41 groszy można otrzymać za dostawę dużych ilości jabłek.

Podaż jabłek z każdym dniem rośnie. Wielu sadowników nie ma zamiaru przechowywać jabłek w chłodniach ze względu na wysokie koszty energii i tym samym dokonuje bezpośredniego rwania jabłek z przeznaczeniem na przemysł. Na skupy trafia już nie tylko Szampion ale nawet Ligol.

