Ceny jabłek: w handlu widoczne jest ożywienie

WAPA: Największe zapasy jabłek w styczniu w Polsce i we Włoszech

Aktualnie na rynku jabłek deserowych nadal dominuje jabłko pochodzące z chłodni. Sadownicy wstrzymują się z otwieraniem KA.

Firmy sortujące i grupy za odmianę Red Cap płacą 1,70 za kaliber od 7 do 9, za drobne jabłko tej odmiany ceny wynoszą 1 -1,10 zł za kilogram. Prince wyceniany jest na 1,40-1,50 za kaliber 7+. Drobne owoce od 0,80 do 0,90 gr.

Golden wyceniany jest na 1,70-1,80, owoce poniżej 7+ wyceniane są na 1,10 zł. Gala paskowana kupowana jest przez podmioty w cenie 2- 2,20 zł za kg w kalibrze od 7 do 9 cm. Drobne jabłko tej odmiany wyceniane jest na 1,50-1,60 zł/kg. Gala Must znacznie taniej- 1,60 zł/kg, jednak popyt w śród odbiorców na Galę Must jest bardzo mały.

