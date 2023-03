W ostatnich tygodniach ceny majonezu znacznie poszybowały w górę. Czy ten popularny sos do jajek i sałatek można zrobić taniej w domu?

Ceny majonezu poszybowały w górę, fot. shutterstock

Ceny majonezu poszły ostatnio mocno w górę

Czy opłaca się zrobić majonez w domu? Standardowy przepis na majonez zawiera olej, jajka, musztardę i przyprawy. Pieprzu, soli i soku z cytryny/octu nie liczyliśmy zakładając, że każdy ma te produkty w swoich szafkach.

Średnia cena za 10 jajek to około 10 zł. Standardowa cena za olej rzepakowy to 11 zł za litr, a musztarda średnio 2,5 zł za 185 gramów. Na ten przepis wydamy zatem 2 zł na jajka, 4,1 zł na olej i 13 gr na musztardę. Łącznie daje nam to kwotę 6,23 zł.

Domowy majonez jest mniej kaloryczny

To oznacza, że za 800 ml zapłacimy nieco ponad 12 zł. To o kilka złotych mniej niż za tę samą ilość w sklepie. Chociaż nie jest to duża różnica należy pamiętać, że domowy majonez jest o wiele zdrowszy i mniej kaloryczny.

