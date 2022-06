strefa premium

Ceny malin 2022. Ile kosztuje kilogram owoców?

Ceny warzyw i owoców zmieniają się jak w kalejdoskopie. Wszystko za sprawą zmian pogody, a także sezonu na krajowe warzywa i owoce, który zbliża się wielkimi krokami. Przedstawiamy najważniejsze zmiany i trendy widoczne na Warszawskim Rolno-Spożywczy Rynku Hurtowym SA w Broniszach w 22. tygodniu 2022 roku.

Autor: AK

Data: 02-06-2022, 13:42

Imprtowane i krajowe warzywa i owoce będą tanieć z początkiem lata/ fot. Shutterstock

Ceny warzyw w 2022. Droga fasolka szparagowa, tanie kalafiory

W mijającym tygodniu widoczny był zjazd cenowy młodych ziemniaków krajowych z 8 do 3-4 zł/kg. Ceny rzodkiewki wahały się od 0,8 do 2 zł/kg. Utrzymuje się wysoka cena fasolki szparagowej, ok 24-28 zł/kg.

Klientów czekających na polskie warzywa ucieszy z pewnością wzrastająca podaż kapusty białej młodej, kalafiorów i brokułów krajowych. Wszystkie sprzedawane były w hurcie po ok 3-4,5 zł/szt. Wysoka podaż krajowej cukinii i sałaty lodowej skutecznie wyparła importowane zamienniki. Polskie, szklarniowe ogórki zielone sprzedawane są już po 4-5 zł/kg, a młoda kapusta pekińska potaniała z 4 do 2,5-3zł/kg.

Ceny owoców 2022. Ile kosztują truskawki?

Na giełdzie w Broniszach widać przede wszystkim początek głównego sezonu truskawkowego – pierwsze dostawy owoców pochodzą z gruntu lub spod folii (późną jesienią plantacja nakrywana jest folią perforowaną). Cena w zależności od chwilowej podaży, jakości, standardu pakowania waha się od 7 do 11 zł/kg . Najczęściej spotykana to 9 zł/kg. Obecnie sprzedawane owoce pochodzą z tuneli foliowych i z upraw prowadzonych pod włókniną.

Drogie czereśnie i „zaporowe” ceny malin w 2022

Kolejnym widocznym trendem jest skokowy wzrost podaży czereśni z importu.

W ostatnich dniach weszły duże ilości czereśni odmiany Burlat z Serbii w cenie 19-22 zł/kg, równoległy niewielki import z Hiszpanii w cenie 28-40 zł/kg (grubszy kaliber) i Grecji, za ok 25 zł/kg – wskazuje Maciej Kmera, ekspert rynku w Broniszach.

Jak dodaje, pojawiają się też pierwsze zauważalne dostawy malin krajowych spod osłon (tuneli) w cenie „na razie zaporowej” czyli około 50 zł/kg.

Z owoców krajowych najlepiej i najpewniej kształtują się ceny polskich jabłek, których większość odmian jest dostępna w cenie 1,5-2 zł/kg.

Tanieją brzoskwinie, morele i arbuzy

W mijającym tygodniu widać także wzrost podaży owoców pestkowych z Hiszpanii, których ceny poszły w dół od 6,5 do 11 zł/kg (brzoskwinia, nektaryna), a nawet do 14 zł (morela). Kolejnym często importowanym owocem, którego ceny się wahają są arbuzy z Maroko, za które w hurcie zapłacić trzeba od 4,9 do 5,5 zł/kg.