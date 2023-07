Sezon na młode warzywa i krajowe owoce w pełni. W sklepach i warzywniakach nie brakuje fasolki szparagowej, bobu, truskawek czy botwinki. Niestety, zdecydowana większość nowalijek odnotowała znaczny wzrost cen w porównaniu z rokiem poprzednim. O ile więcej płacimy za sezonowe warzywa czy owoce? Jakie produkty staniały w ciągu ostatniego roku?

Ceny nowalijek poszybowały. Co zdrożąło najbardziej? /fot. pixabay

Które warzywa i owoce zdrożały najbardziej?

Odpowiedzi na te pytania znajdują się na paragonach dodanych do znanej aplikacji.

– PanParagon to kompleksowa aplikacja zakupowa, w której można m.in. wyszukiwać promocje czy przechowywać paragony. Dowody zakupu, jakie codziennie trafiają do naszego systemu to cenne źródło anonimowych danych o cenach czy nawykach zakupowych polskich konsumentów. W najnowszej analizie sprawdziliśmy cennik poszczególnych nowalijek w czerwcu 2022 i 2023. Okazało się, że w większości przypadków płacimy znacznie więcej niż rok temu – komentuje Antonina Grzelak, z aplikacji PanParagon.

– W naszym zestawieniu są jednak optymistyczne akcenty. Dwie spośród jedenastu pozycji staniały – dodaje.

Jakie nowalijki są na szczycie tegorocznej drożyzny?

Młoda marchew droższa o niemal 70 proc.!

Spośród wszystkich warzyw ujętych w badaniu, największy wzrost cen w porównaniu do poprzedniego roku odnotowano w przypadku młodej marchwi. Średnia cena za 1 kg w czerwcu 2022 wynosiła 4 zł 05 gr. Rok później za kilogram tego warzywa przyszło nam już zapłacić około 6 zł 85 gr. Różnica rok do roku wynosi zatem 2 zł 80 gr, co w ujęciu procentowym daje wzrost o 69,1 proc.!

Rekordową podwyżkę odnotowała także cebula. Jeszcze 12 miesięcy temu średnia cena za kilogram tego warzywa wynosiła 4 zł 32 gr, natomiast w czerwcu 2023 średni koszt widoczny na paragonach to już 6,47 zł. Cena rok do roku wzrosła więc aż o około 58,6 proc.

Na podium nowalijkowej drożyzny znalazła się także botwina. W porównaniu z czerwcem 2022 pęczek tego warzywa jest obecnie droższy o niemal 33 proc.

Znacząco podrożał także szczypiorek (ok. +27 proc.), kalafior (ok. +21,8 proc.), rzodkiewka (ok. +14,8 proc.) oraz fasolka szparagowa (ok. +12,1 proc.). W tym roku więcej zapłacimy również za bób (ok. +8,2 proc.) i koper (ok. +5,8 proc.).

Warte uwagi jest jednak to, że część analizowanych produktów staniała. Które?

Screenshot from 2023-07-10 14-05-36.png

Ulubione owoce Polaków tańsze niż przed rokiem

Spadek w cenie w ujęciu rocznym odnotowały natomiast truskawki. W czerwcu 2023 kilogram tych owoców kosztował średnio 11 zł 53 gr, podczas gdy w analogicznym miesiącu rok wcześniej płaciliśmy około 12 zł 28 gr. Różnica w cenie za jeden kilogram wynosi zatem 5,8 proc.

Miłośnicy sałaty masłowej również mogą odczuć niewielką ulgę w portfelu. Rok do roku warzywo to staniało o 6,2 proc.!

Na tym jednak koniec optymistycznych akcentów płynących z badania:

– Biorąc pod uwagę cały koszyk zakupowy, za wszystkie ujęte w badaniu warzywa i owoce finalnie zapłacimy o ponad 14 proc. więcej niż przed rokiem. Wiele czynników ma wpływ na wzrost cen nowalijek. Duże znaczenie ma inflacja, która nadal utrzymuje się na wysokim poziomie czy znacząco wyższe koszty energetyczne i transportowe. Tegoroczna susza i chłodna wiosna również odbiły swoje piętno na finalnym cenniku młodych warzyw i sezonowych owoców – wyjaśnia Antonina Grzelak z aplikacji PanParagon.

