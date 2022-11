strefa premium

Ceny orzechów dramatycznie niskie? Z czego to wynika?

Autor: Albert Katana

Data: 21-11-2022, 12:07

- Ubiegły rok poświęciliśmy na szukanie możliwości suszenia orzechów przy użyciu innego źródła energii niż olej opałowy, niestety bezskutecznie, a to jest istotne, bo rok temu kupowaliśmy olej opałowy za 3300 zł za tysiąc litrów, a w tym roku cena wynosi już 7700 zł - mówi Tomasz Kaczorowski, właściciel sadów orzecha laskowego i włoskiego, oraz firmy Silesia Fruit.

Ceny orzechów są dramatycznie niskie? Z czego to wynika, bo do tej pory orzech się opłacał./fot. shutterstock

Ceny orzechów są niskie, ale dotyczy to tylko orzecha laskowego i migdałów, nie orzecha włoskiego. Średnia cena orzecha laskowego niewysuszonego w skupie to ok. 5 zł za kilogram; co prawda przy 3 tonach z hektara to i tak jest produkcja bardziej opłacalna niż produkcja zboża, ale to nie jest cena satysfakcjonująca kogokolwiek. Od lat uważamy, że dobrą ceną jest 7 zł za kg, bo daje ok. 20 tys. zł. przychodu z hektara - ten rok jest wyjątkowy wskutek mocnej podwyżki cen nawozów, więc oczekiwania przed sezonem były wyższe.