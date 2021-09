Ceny owoców mogą wzrosną w kolejnych miesiącach

Eksperci Credit Agricole prognozują, że kolejne miesiące przyniosą wzrost dynamiki cen w tej kategorii wraz z wygasaniem wspomnianych wyżej czynników.



Obecnie mamy do czynienia z deflacją cen owoców. Jej przyczyną są silne efekty wysokiej bazy sprzed roku związane z pandemią, a także wysokie zapasy owoców po poprzednim sezonie.

Zbiory owoców w 2021 roku

Zgodnie ze wstępnym szacunkiem GUS z 30.07.2021, tegoroczne zbiory owoców wyniosą prawie 4,6 mln t (+3% r/r) i tym samym ukształtują się one powyżej średniej wieloletniej za ostatnie 5 lat. Zbiory owoców z drzew są obecnie oceniane na ponad 4,0 mln t (+3,3% r/r), podczas gdy zbiory owoców jagodowych na prawie 0,6 mln t (+0,5% r/r).

Tegoroczne warunki agrometeorologiczne charakteryzowały się wysoką zmiennością. Obfita pokrywa śnieżna na przełomie 2020 r. i 2021 r. uchroniła plantacje przed przemarzaniem, a topniejący śnieg wzbogacił zasoby wody zgromadzone w glebie. Chłodna i deszczowa wiosna spowolniła wegetację. Z jednej strony uchroniło to pąki kwiatowe przed przemarzaniem, z drugiej strony skróciło okres kwitnienia i aktywność zapylaczy. Lato przyniosło istotną poprawę warunków agrometeorologicznych.

W przypadku owoców z drzew, zbiory jabłek oceniane są na poziomie ok. 3,6 mln t (+2,8% r/r), wiśni na ok. 165 tys. t (+8% r/r), śliwek na ok. 110 tys. t (+10% r/r), gruszek na ok. 57 tys. t (+1% r/r) oraz czereśni na ok. 58 tys. ton (17% r/r). W przypadku owoców jagodowych zbiory porzeczek ogółem szacowane są na ponad 150 tys. t (+11% r/r), truskawek na niemal 177 tys. t (+21% r/r), malin na ok. 120 tys. t (bez zmian) oraz agrestu na ok. 9,3 tys. t (+5% r/r).

Kolejny szacunek GUS dotyczący tegorocznych zbiorów owoców poznamy 30 września.