Ceny owoców rosną. Największe wzrosty w importowanych czereśniach

Ceny czereśni sięgały 60-70 zł za kilogram. To wciąż produkt sprowadzany. Stąd też wywindowana cena. Na polskie czereśnie musimy poczekać, ale nawet ich cena będzie wyższa niż przed rokiem - zaznacza Maciej Kmera z giełdy Bronisze.

Odmiany pochodzą przede wszystkim z Hiszpanii, Grecji, Cypru i Serbii. To one wywindowały ceny. - Na rynku już pojawiają się owoce z Węgier, Rumunii, Mołdawii dołując ceny. W hurcie obecnie trzeba więc zapłacić do 35 zł za kilogram - wyjaśnia. Maciej Kmera.

