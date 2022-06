Ceny szparagów 2022. Na przestrzeni 8 lat podrożały o 20 proc.

Uprawiam szparagi od 2014 r. i od tego czasu ich cena wzrosła może o 20%, podczas gdy koszty robocizny wzrosły trzykrotnie. Szparagi zbiera się tylko ręcznie, więc tutaj nie da się zaoszczędzić - mówi w wywiadzie dla sadyogrody.pl Piotr Chorzewski, właściciel gospodarstwa Szparagowe Pole położonego w m. Wróblewo, pow. płoński.

Od 2014 cena szparagów wzrosła zaledwie 20 proc. /fot. Shutterstock

Piotr Chorzewski prowadzi gospodarstwo specjalizujące się w produkcji szparagów "Szparagowe Pole" w powiecie płońskim wspólnie z żoną Katarzyną.

Opłacalność uprawy szparagów

Wielka plantacja szparagów Green River została zlikwidowana w ubiegłym roku - czy w Polsce opłaca się uprawiać szparagi?

Zależy komu - wpływ na to ma skala produkcji, dywersyfikacja, bo niektórzy mają np. i szparagi i truskawki. Nie bez znaczenia jest też moment rozpoczęcia sezonu – niektórzy producenci przyśpieszają go poprzez uprawę szparagów w minitunelach. Ale opłacalność spada z roku na rok: w 2014 r. za godzinę pracy pracownika płaciłem ok. 5 zł, w tym roku jest to 15 zł, a cena szparagów w tym czasie wzrosła nieznacznie. Trzeba to w jakiś sposób kompensować: automatyzacją, znajdowaniem innych kanałów sprzedaży.

Jak przebiega sezon szparagowy: jakie są trudności w uprawie, ceny, zagrożenia dla opłacalnej produkcji?

Biorąc pod uwagę wysokość inflacji i wzrost kosztów produkcji, także energii, która jest używana przy przygotowaniu szparagów do sprzedaży, cena nie jest satysfakcjonująca. Uprawiam szparagi od 2014 r. i od tego czasu ich cena wzrosła może o 20%, podczas gdy koszty robocizny wzrosły trzykrotnie. Szparagi zbiera się tylko ręcznie, więc tutaj nie da się zaoszczędzić.

Ceny szparagów 2022

Efekty inflacji są widoczne jeśli chodzi o spożycie szparagów, które są produktem premium – jeśli klient ma zapłacić 13 zł za szparagi, to woli wydać te pieniądze na inne warzywa.

Sytuację na rynku szparagów komplikuje fakt, że na początku kwietnia pojawiają się w Polsce szparagi z importu z Włoch i Hiszpanii, które są sprzedawane jeszcze w maju. Niestety importerzy często towarują się dość mocno w drugiej połowie kwietnia i gdy my wychodzimy na rynek z polskim szparagiem, znacząco obniżają ceny szparagów importowanych, by je sprzedać. W Polsce nie ma aż takiej świadomości (i pewnie nie będzie), że warto jeść polskie szparagi.

