Ceny truskawek 2020: Początek czerwca przyniósł obniżki na rynkach hurtowych

Wzrost cen żywności powinien do końca roku wyhamować

- Początek czerwca przyniósł istotny spadek dynamiki cen na rynkach hurtowych mimo negatywnego oddziaływania strat przymrozkowych, skutków suszy a także deficyt pracowników do zbioru. Spadki odnotowano natomiast w przypadku cen skupu truskawek do przetwórstwa. W pierwszych dwóch tygodniach czerwca (notowania MRiRW), przeciętna cena skupu truskawek z szypułką była niższa o 3,0% r/r (2,55 zł/kg loco zakład), natomiast truskawki odszypułkowane potaniały o 11,5% r/r do 3,97 zł/kg – mówi Mariusz Dziwulski.

- W kierunku spadku cen oddziaływały w dużej mierze czynniki popytowe. Pogorszenie nastrojów konsumentów oraz obawy przed koronawirusem mogły mieć ujemny wpływ na zakupu truskawek świeżych. Na rynek przetwórstwa negatywnie oddziałuje mniejsza sprzedaż eksportowa. Według Eurostatu polski eksport mrożonych truskawek w okresie czerwiec’19-marzec’20 zmalał o 10,7% r/r do 77 tys. t, co oznaczało najniższy jego poziom od sez. 2013/14. W 2q20, wskutek pandemii COVID19, prawdopodobnie spadkowy trend w eksporcie utrzyma się – dodaje.

