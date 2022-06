Ceny truskawek 2022: owoce będą coraz droższe



Autor: Aneta Gwara Tarczyńska

Data: 20-06-2022, 13:10

Sytuacja na rynku przetwórczym jest korzystna dla plantatorów truskawek. Ceny rosną i będą rosły do końca sezonu - mówi dr hab. Bożena Nosecka, profesor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB.





Truskawki 2022: Ceny owoców do przetwórstwa będą jeszcze wyższe/fot. shutterstock

Ceny truskawek 2022

Ceny truskawek do przetwórstwa na mrożenie (z 14.06) wynoszą 5,10-5,68 zł/kg loco zakład. Tydzień temu były 4,25-4,65 zł/kg. W ubiegłym roku ceny wynosiły 3,63 zł/kg.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Trudno powiedzieć jak ukształtują się w dalszej części sezonu zbiory, bo mamy do czynienia z suszą, upałami.

- Ceny rosną dlatego, że rosną koszty – głównie koszty pracy, brakuje pracowników do zbioru. Rosną również bardzo mocno pozostałe koszty przez co ceny się zwiększają. Prawdopodobnie ceny będą jeszcze rosły do końca sezonu, jednak ten sezon nie potrwa już za długo. W związku z powyższym ceny truskawek do mrożenia mogą osiągnąć lub przekroczyć 6 zł/kg – zapewnia Nosecka.

Więcej czytaj na sadyogrody.pl