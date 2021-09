Ceny warzyw: Gdzie najbardziej opłaca się bycie wegetarianinem?

Analitycy Picodi.com porównali ceny najbardziej rozpowszechnionych warzyw w 98 krajach świata. Najwięcej za warzywa płacą mieszkańcy dalekiego wschodu – Japonii i Korei Południowej – oraz Islandii i Szwajcarii, a najmniej – w Pakistanie, Egipcie i Turcji.

Autor: portalspozywczy.pl

Data: 29-09-2021, 11:58

Ceny warzyw na świecie; fot. shutterstock

Spośród 98 uwzględnionych krajów, najwyższe ceny owoców odnotowaliśmy w Japonii, Korei Południowej, Portoryku i Szwajcarii. Te kraje znalazły się na końcu każdego z zestawień cen warzyw.

Ceny pomidorów

Ceny pomidorów są bardzo niskie w Egipcie i w Indiach – poniżej 2 zł za kilogram. Nie powinno to dziwić, ponieważ kraje te należą do światowej czołówki producentów tego czerwonego warzywa. W Polsce średnia cena 1 kilograma pomidorów wynosi 7,30 zł – jest to 61. pozycja w rankingu. W sąsiednich Niemczech i na Litwie pomidory kosztują mniej – odpowiednio 6,33 zł/kg i 7,06 zł/kg. Drożej niż w Polsce jest natomiast w Czechach – 9,55 zł/kg – i na Słowacji – 10,41 zł/kg. W Japonii miłośnicy pomidorów muszą płacić 22,81 zł za kilogram. Niewiele taniej jest w Korei Południowej – 21,83 zł/kg.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Ceny ziemniaków

Pod względem ilości wyprodukowanych ziemniaków Polska zajmuje 10. miejsce na świecie. Mimo to, w rankingu cen ziemniaków Polska uplasowała się dopiero na 34. pozycji – 2,74 zł za kilogram. W cenie poniżej 2,50 zł to korzeniowe warzywo jest sprzedawane w większości krajów byłego ZSRR i byłej Jugosławii. Z kolei w Portoryku, Korei Południowej i Japonii ziemniaki są nawet 5 razy droższe niż w Polsce (12,88 zł, 13,56 zł, 13,92 zł za kilogram odpowiednio).

Ceny cebuli

W rankingu cen cebuli Polska również znalazła się w tańszej połowie rankingu. Kilogram tego warzywa kosztuje w naszym kraju średnio 3,11 zł. Niższą od Polski ceną cebuli mogą pochwalić się m.in. kraje nadbałtyckie (Litwa – 2,04 zł/kg, Łotwa – 2,35 zł, Estonia – 2,22 zł) oraz Bułgaria (2,79 zł) i Rumunia (2,51 zł).

Ceny sałaty

Średnia cena sałaty wynosi w Polsce 3,50 zł za sztukę (45. miejsce). Najniższą cenę tego warzywa odnotowaliśmy w Uzbekistanie (0,98 zł/szt.), Egipcie (1,11 zł/szt.) i Nepalu (1,19 zł/szt.). Z kolei najwyższą cenę za sałatę płacą mieszkańcy Islandii, Norwegii i Portoryka – w okolicach 10 złotych bez kilku groszy za sztukę.

Do celów statystycznych stworzyliśmy umowny warzywny koszyk, składający się z 1 kg pomidorów, 1 kg ziemniaków, 1 kg cebuli i jednej główki sałaty. Najkorzystniejszą ceną takiego koszyka wyróżnia się Pakistan (5,55 zł), Egipt (5,61 zł), i Turcja (6,92 zł). W Polsce taki zestaw kosztowałby 16,65 zł (42. miejsce na 98 uwględnionych państw). W Japonii i Korei Południowej koszt takiego koszyka jest 3,2 razy wyższy – w okolicach 54 zł.

Ceny warzyw pochodzą z portalu numbeo.com, gdzie są gromadzone przez setki tysięcy internautów z całego świata. Waluty lokalne zostały przeliczone na złotówki po średnim kursie z pierwszej połowy września 2021 roku według Google Finance. Statystyki dotyczące produkcji warzyw pochodzą z Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). Badanie nt. wegetarianizmu w Polsce przeprowadziła firma Maczfit w listopadzie-grudniu 2020 roku.