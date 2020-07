Ceny warzyw i owoców w hurcie zaskakują

Kilogram borówek kosztuje aktualnie na rynku w Broniszach 17-22 zł, czyli zdecydowanie więcej niż rok temu o tej samej porze, kiedy owoce te oferowano po około 9-13 zł/kg. Na rynku w podpoznańskim Franowie (WGRO) borówki oferowano po 10-13 zł w 0,5 kg pojemniku, podczas gdy rok temu było to ok. 8-10 zł za taki sam pojemnik. Podlaskie Centrum Rolno-Towarowe S.A. wystawia borówki po 22-26 zł/kg. Rok temu oferowano je w tym miejscu jedynie po ok. 14-15 zł/kg. Drożej jest też na lubelskiej Elizówce. Rok temu 250 gramowe opakowanie borówek kosztowało tam w drugiej połowie lipca 3,50-4 zł, teraz jest to cena 5-6 zł.

Półkilogramowe opakowanie malin na WGRO kosztuje 7-12 zł (notowania z 21 lipca). Na Łódzkim Rynku Hurtowym „Zjazdowa” 250 gram malin oferuje się aktualnie po 5-8 zł, podczas gdy rok temu za taką cenę można było kupić opakowanie malin 0,5 kg!

Nie lepiej jest z jabłkami. Wczesna odmiana Early Geneva na rynku w Broniszach oferowana jest obecnie po 4-5,33 zł/kg. Rok temu była to cena jedynie 1,75-2,50 zł/kg! Znacznie taniej oferuje aktualnie jabłka Early Geneva Elizówka – bo po 2-4 zł/kg, natomiast WGRO po 3,33-4,66 zł/kg.

