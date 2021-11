CEO Andros Polska: nie możemy być obojętni na wzrost kosztów

- Staramy się utrzymać ceny oferowanych przez nas produktów na niezmienionym poziomie, jednak wzrost kosztów jest na tyle wysoki, że niestety i my nie możemy być "obojętni" - mówi Magdalena Klimczak, CEO Andros Polska.



26-11-2021

Magdalena Klimczak, CEO Andros Polska o strategii firmy

Wzrost kosztów produkcji, podwyżki cen

- Andros Polska, tak jak cała branża FMCG, zmaga się od kilku miesięcy z globalnym wzrostem cen, a co za tym często idzie także z ograniczeniem m.in. dostępności zasobów, dostawami produktów czy problemami z rosnącymi cenami opakowań. Na pewno dużym wyzwaniem będzie wprowadzenie podwyżki cen. Od lat dbamy o najwyższą jakość naszych produktów, które powstają z najwyższej jakości owoców, składników, które pozyskujemy od naszych sprawdzonych, zaufanych i wieloletnich dostawców. Staramy się utrzymać ceny oferowanych przez nas produktów na niezmienionym poziomie, jednak wzrost kosztów jest na tyle wysoki, że niestety i my nie możemy być „obojętni”. Z pewnością będzie to dla nas jedno z największych wyzwań - komentuje Magdalena Klimczak, CEO Andros Polska.

- Jeżeli chodzi o szanse to stawiamy na wysoką jakość naszych produktów, ich unikalność - dodaje.

Marka Andros stale poszerza swoją ofertę skierowaną do konsumentów nad Wisłą, a w fabryce w Łopatkach powstają kolejne owocowe nowości/

Materne zmienił się w Andros

Dlaczego firma Materne Polska zmieniła nazwę na Andros Polska?

- Jednostka prawna w Polsce zmieniła jedynie nazwę, natomiast nie nastąpiła zmiana właściciela, którym pozostaje nadal grupa Andros. Materne Polska jest częścią grupy Andros od ponad 30 lat, zmiana nazwy firmy z Materne Polska na Andros Polska związana jest z strategicznym wparciem rozwoju marki Andros na polskim rynku i miała na celu wzmocnienie spójnego wizerunku firmy - tłumaczy CEO firmy.