Charsznickie Pola Natury o fabryce kimchi, nowościach i wyzwaniach (wywiad)

Autor: Albert Katana

Data: 12-01-2023, 14:27

Małgorzata Gut, dyrektor ds. rozwoju rynku w firmie Charsznickie Pola Natury w rozmowie z Portalem Spożywczym opowiada o projekcie joint-venture dotyczącym budowy nowego zakładu produkującego kimchi, a także nowościach produktowych firmy.

Charsznickie Pola Natury o fabryce kimchi, nowościach i wyzwaniach. fot. shutterstock

Charsznickie Pola Natury o fabryce kimchi

Albert Katana, dziennikarz Portalu Spożywczego: Charsznickie Pola Natury utworzyły z koncernem Daesang Corp. z Republiki Korei spółkę joint venture pod nazwą Daesang ChPN Europe - celem ma być dystrybucja kimchi. Czy ten koreański przysmak będzie teraz produkowany przez ChNP? Skąd pomysł na tę fuzję, kto ją zainicjował? Jaki jest plan na rozwój tego projektu?

Małgorzata Gut, dyrektor ds. rozwoju rynku w firmie Charsznickie Pola Natury: Daesang Corp. Od dłuższego czasu poszukiwał partnera do budowy fabryki kimchi na rynek europejski. W wyniku długich rozmów i negocjacji została wybrana firma CHPN i jest to dla nas szansa na dalszy rozwój i pozyskanie nowych rynków zbytu.

Daesang Corporation osiągnął w 2021 roku przychody na poziomie ok. 3,5 biliona KRW (Wonów koreańskich), czyli odpowiednika ok. 11,5 miliarda PLN, notując jednocześnie wzrost o ponad 11% w odniesieniu do wyników w 2020 roku.