Chias Brothers: rośnie zainteresowanie shotami funkcjonalnymi

Firma Chias Brothers Europe poszerza ofertę shotów funkcjonalnych o Cold Brew Coffee i napój na kaca z preparatem alcorythm.

Data: 17-06-2021, 11:28

Maciej Mikołajczak, CEO Chias Brothers Europe/ fot. materiały prasowe

Z początkiem czerwca do stałej sprzedaży w sieci Żabka trafiły 2 nowe indeksy napojów funkcjonalnych. Jednym z nich jest Cold Brew Coffee Caramel pod marką Frank’s. Jest to shot kawowy, który w 100 ml buteleczce zawiera równowartość kofeiny odpowiadającej jednemu espresso. Cold Brew Coffee to kawa „parzona” na zimno.

Shoty funkcjonalne - coraz popularniejsze w Polsce

- Obserwujemy zainteresowanie konsumentów napojami funkcjonalnymi o małej pojemności. Shoty od lat dostępne są w krajach Europy Zachodniej, jak również w Stanach Zjednoczonych. Pomysł na shot kawowy zrodził się za sprawą rosnącego rynku kawy i chęci konsumentów do wspierania organizmu poprzez spożycie produktu o niewielkiej pojemności - zapewnia Maciej Mikołajczak.

Firma Chias Brothers wprowadziła na rynek również Bess Kac Shot, w którym użyto preparatu alcorythm opracowanego przez polsko-japoński zespół naukowców. To formuła, której zadaniem jest zapobieganie powstawaniu kaca, napój należy spożyć przed piciem alkoholu. W składzie połączono glukozę, witaminy z grupy B i ekstrakty roślinne - ekstrakt z kurkumy wspomaga zdrowie wątroby, a zawartość witamin z grupy B i glukoza uzupełniają zasoby utracone po spożyciu alkoholu.

Firma Chias Brothers Europe powstała w 2015 r. - kiedy młodzi przedsiębiorcy zaczęli gruntowną analizę rynku. W marcu 2016 r. pierwsze produkty – CHIAS Essential - płynne przekąski z nasionami chia z logo Chias Brothers pojawiły się na polskim rynku.