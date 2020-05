Cieszyński: zasady dot. zagranicznych pracowników sezonowych w rolnictwie uzgodnione z producentami owoców

We Włoszech 20 tys. osób zgłosiło się do pracy w rolnictwie

Cieszyński zapewnił, że podczas spotkania osiągnięto porozumienie co do tego, w jaki sposób zagwarantować bezpieczeństwo przede wszystkim osobom, które przyjadą pracować do Polski, gospodarzom - producentom rolnym i wszystkim, którzy w tę produkcję rolną są zaangażowani.

Dodał, że zapewnienie bezpieczeństwa ludziom to zawsze priorytet.

Podkreślił, że podczas wspólnych rozmów oczywiście analizowana była też strona kosztów "i w naszej ocenie, i partnerów, z którymi toczone były te rozmowy - stanowi to dodatkowy wydatek.

"To absolutnie oczywiste, że w dobie obostrzeń, koronawirusa, będą ponoszone dodatkowe koszty związane z tym, iż zabezpieczamy się dodatkowo" - ocenił.

"Wszyscy nosimy maseczki, korzystamy z płynów dezynfekujących, zachowujemy się inaczej, gospodarka zachowuje się inaczej. I to są dodatkowe koszty, i takie koszty poniosą też osoby, które będą chciały skorzystać ze wsparcia pracowników sezonowych" - powiedział w czwartek na briefingu w Warszawie.

"Właśnie po to, żeby zadbać o bezpieczeństwo całego społeczeństwa takie dodatkowe koszty muszą zostać poniesione" - dodał wiceminister.

Zapewnił, że rozmowy na ten temat od początku prowadzone są z właścicielami gospodarstw, tak by te wszystkie zmiany, jak najmniejszy możliwy sposób wpłynęły na ich możliwość prowadzenia biznesu.