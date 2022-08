Citronex: Banany drożeją dziś głównie przez kursy walut

Autor: Albert Katana (op. AT)

Data: 03-08-2022, 13:51

Banany są dziś droższe. My na szczęście jesteśmy w posiadaniu nabrzeża w Porcie w Gdańsku co pozwoliło nam, przy naszej skali operować pełnymi statkami i rozładowywać je poza kolejnością w porcie - mówi nam Rafał Zarzecki, prezes firmy Citronex.

Rafał Zarzecki, prezes firmy Citronex. fot. PTWP

Jak pandemia wpłynęła na Citronex?

Rafał Zarzecki, prezes firmy Citronex mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl, że pandemia wymusiła na spółce bycie bardziej elastycznym, a także skomplikowała proces przygotowania produktu dla sieci handlowych.

- Proszę zwrócić uwagę, ze w okresie pandemii zwyczaje zakupowe mocno się zmieniły. Klienci falami szturmowali sklepy, żeby następnie przez tydzień do nich nie wchodzić. Uchwycenie tych tendencji w przypadku produktu dojrzewanego, jakim jest banan, było bardzo trudne. Wojna w Ukrainie powoduje nowe wyzwania, jeśli chodzi o dostęp do pracowników, wzrost kosztów. Najgorsza w tym wszystkim jest niepewność „jutra” – co na pewno blokuje rozważania na temat nowych inwestycji.

Citronex liczy na sankcje dla importerów przez Białoruś

Prezes Citroneksu ma nadzieję, że w końcu zostaną wprowadzone sankcje na import warzyw i owoców przez Białoruś, ponieważ nie ma ich w chwili obecnej.

- To Rosjanie wprowadzili sankcje na zakup pomidora z Europy, a my, Europejczycy, dostarczyliśmy im technologię i know how produkcji. Także stali się niezależni - wskazuje.

Citronex o cenach bananów

Jaki wpływ na import bananów ma kryzys post pandemiczny, skutkujący komplikacjami w łańcuchach dostaw i wyższymi cenami frachtu?

- Przede wszystkim, co oczywiste, banany są droższe. My na szczęście jesteśmy w posiadaniu nabrzeża w Porcie w Gdańsku co pozwoliło nam, przy naszej skali operować pełnymi statkami i rozładowywać je poza kolejnością w porcie. Jako jedna z nielicznych firm nie jesteśmy uzależnieni od kontenerów. Dzisiaj największym wyzwaniem są kursy walut – bardzo mocny dolar i słabe euro – to najbardziej niekorzystny układ z uwagi na to, że banany i fracht są kontraktowane w USD - podsumowuje Rafał Zarzecki.

