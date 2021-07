Citronex buduje 5. dojrzewalnię bananów. Tym razem na Węgrzech

Citronex przyspiesza ekspansję w Europie Środkowej. Powstaje nowa dojrzewalnia na Węgrzech. To piąty tego typu obiekt spółki – po Zgorzelcu, Gdańsku, rumuńskiej Timisoarze i Bukareszcie.

Autor: PP

Data: 05-07-2021, 15:10

Citronex z nową inwestycją. Tym razem na Węgrzech; fot. materiały prasowe

W chwili obecnej firma córka Citroneksu – Yellow Fresh Fruits ma do dyspozycji w Rumunii 2 dojrzewalnie o pojemności ponad 120tys kartonów i jest niekwestionowanym liderem rynku.

Do grudnia bieżącego roku w Budapeszcie powstanie 30 nowoczesnych komór o pojemności 65 tys. kartonów. Będzie to największa i najbardziej nowoczesna dojrzewalnia w tym regionie.

W 2018 r. Citronex zbudował dojrzewalnię bananów w rumuńskiej Timisoarze. Rok później największy tego typu obiekt w Rumunii powstał w stolicy tego kraju – Buchareszcie. W chwili obecnej firma córka – Yellow Fresh Fruits ma do dyspozycji w Rumunii 2 dojrzewalnie o pojemności ponad 120tys kartonów i jest niekwestionowanym liderem rynku.

- Szybko zauważyliśmy, że Rumunia przez wiele lat była rynkiem, gdzie brakowało wysokiej jakości owoców, a większość dojrzewalni jest bardzo stara. Postanowiliśmy zrewolucjonizować ten rynek. Od 3 lat z sukcesem budujemy markę „Yellow”. Oferujemy wyłącznie banany premium z Ameryki Południowej i najlepszy w serwis w Rumunii. Aby to osiągnąć zainwestowaliśmy w nowoczesne dojrzewalnie i flotę nowych ciężarówek. Codzienny biznes prowadzony jest przez naszą doświadczoną kadrę z Polski – mówi dyrektor operacyjny firmy Citronex Marek Szulc.

Citronex zwiększa ilość komór do dojrzewania bananów

Pomysł na prowadzenie biznesu przez Citronex nie zmienił się od ponad 30 lat. Kluczem jest współpraca z sieciami supermarketów w całej Europie i wąska grupa producentów z Ekwadoru, Kolumbii, Gwatemali i Kostaryki, którzy potrafią sprostać wymaganiom jakie stawia obecnie rynek w Europie. Kluczem zawsze okazywała się rozbudowana sieć dojrzewalni, aby być jak najbliżej klienta końcowego – zapewnić wysoką jakość żółtych bananów i możliwie krótką logistykę. Z tego powodu Citonex postanowił zwiększyć także ilość komór do dojrzewania w Polsce. W ubiegłym roku zbudował dodatkowe 36 podwójnych komór w Gdańsku, nieopodal należącego do Citronex portu, który im służy do obsługi konwencjonalnych statków z bananami. Zapewniło to lepszy serwis klientom w Polsce, na Litwie oraz Łotwie.

- W chwili obecnej powstaje nasza 5 dojrzewalnia – tym razem w Budapeszcie na Węgrzech. Widzimy duży potencjał w tej części Europy, a dojrzewalnię w Budapeszcie traktujemy jako doskonały hub logistyczny. Do Bratysławy mamy 200 km, do Wiednia 250 km, a do Zagrzebia w Chorwacji mniej niż 350 km. Jesteśmy już tam obecni, ale chcemy zapewnić serwis, który będzie na jeszcze wyższym poziomie. Do grudnia bieżącego roku w Budapeszcie powstanie 30 nowoczesnych komór o pojemności 65 tys. kartonów. Będzie to z pewnością największa i najbardziej nowoczesna dojrzewalnia w tym regionie. Po raz kolejny stawiamy na wysoką jakość bananów z Ameryki Południowej i naszą markę Yellow – mówi Marek Szulc, który jest odpowiedzialny za nowe bananowe inwestycje.

Po tej inwestycji rodzinna firma z Polski umocni swoją pozycję jako największy, niezależny dojrzewalnik w Europie z możliwościami, które przekroczyły już 500 ciężarówek bananów tygodniowo. Firma ma w Polsce dojrzewalnie na 6800 palet, w Rumunii 2500 palet oraz na Węgrzech blisko 1400 palet.

Citronex - pomidorowe inwestycje

Citronex inwestuje także w logistykę oraz biznes pomidorowy. Dwa lata temu w miejscowości Kodersdorf na granicy polsko-niemieckiej powstał pierwszy w regionie intermodalny terminal. W Ryczywole nieopodal Kozienic powstaje obecnie najbardziej nowoczesna szklarnia do uprawy pomidorów w Europie. We wrześniu zakończy się budowa 23 ha, które będą doświetlane innowacyjną technologią LED, która pozwoli na produkcję pomidorów w zimie. Podobne obiekty Citronex posiada już w Bogatyni oraz Siechnicach – stając się liderem Europejskim z areałem bliskim 80 ha pod szkłem.

Rodzinna Firma ze Zgorzelca zatrudnia już ponad 2500 osób, a biznes owocowo-warzywny prowadzony jest przez Rafała Zarzeckiego.