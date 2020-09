Citronex: przedłuża się uruchomienie najnowocześniejszej szklarni w Europie

Działalność Citronex na terenie gminy Kozienice związana będzie z produkcją ekologicznych pomidorów. Na obszarze 20 ha powstanie najnowocześniejsza szklarnia w Europie. Będzie ona ogrzewana z ciepła z Elektrowni Kozienice.

Jak już informowaliśmy, Citronex zamierzał do końca 2020 roku wybudować w Ryczywole na terenie gminy Kozienice nowoczesne szklarnie i stworzyć w ten sposób około 250 miejsc pracy. Uruchomienie produkcji miało nastąpić we wrześniu 2020 roku. Do tego czasu firma miała zainwestuje w budowę i wyposażenie nowych obiektów około 60 mln euro.