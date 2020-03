Citronex z kolejną inwestycją w Rumunii

Rodzinna firma z Polski zdobywa kolejne rynki. W przygranicznym Zgorzelcu na pełnych obrotach funkcjonuje ich największa dojrzewalnia. Kolejny obiekt w pobliżu portu w Gdańsku dojrzewa banany, które co tydzień przypływają dedykowanym serwisem prosto z Kolumbii, Kostaryki oraz Gwatemali.

Banany pod marką „YELLOW” trafiają na półki sieci supermarketów w Polsce, Niemczech, Czechach, Słowacji, Litwie oraz Łotwie.

Od roku 2018 firma szybko rozwija się także na rynku rumuńskim. Dojrzewalnia zbudowana w Timisoarze wyposażona w 26 podwójnych komór do niedawna była największym tego typu obiektem w kraju. W marcu rumuńska spółka Citronexu - YellowFresh zakończyła kolejną inwestycję. W stolicy kraju- Bukareszcie powstał jeszcze większy obiekt o pojemności 1320 palet. Banany trafią na rynek krajowy oraz do Bułgarii.

Citronex importuje blisko 380tys kartonów bananów tygodniowo z 4 krajów Ameryki Południowej. W Polsce oraz Rumunii firma ma już do swojej dyspozycji ponad 300 specjalistycznych komór do dojrzewania tych owoców, co stawia ich na pierwszym miejscu w Europie. W chwili obecnej trwają prace nad kolejnymi inwestycjami na rok 2020.

Polska firma to również potentat w branży pomidorowej. Nowoczesne szklarnie w Siechnicach oraz Bogatyni zajmują powierzchnię 57Ha. Specjalne oświetlenie i systemy ogrzewania umożliwiają uprawę najlepszych odmian pomidorów - nawet w zimie. Firma, która zatrudnia obecnie ponad 2300 osób, posiada także sieć stacji benzynowych, hoteli, restauracji oraz flotę 300 ciężarówek. W chwili obecnej trwa budowa kolejnych 23Ha szklarni w okolicy Radomia.