Co 2021 r. przyniesie branży przetwórstwa owocowo-warzywnego? (analiza)

Branża przetwórstwa owoców i warzyw w 2020 r. odnotowała stosunkowo znaczne spadki wolumenów. Ilustrują to dane GUS dotyczące szerokich kategorii produktowych – produkcja mrożonych owoców i warzyw po 11 miesiącach roku zniżkowała o 9% r/r, soków owocowych i warzywnych spadła o 7%, a mrożonych warzyw – o 4%. Wyraźnie niższy niż przed rokiem (o blisko 190 tys. ton, tzn. 9% w okresie sty-paź’20) był także ilościowy eksport przetworów owocowo-warzywnych.

Jak tłumaczy Paweł Kowalski, spadki wolumenów miały jednak tylko w ograniczonym stopniu związek z pandemią COVID-19, na którą branża jako całość (choć nie wszystkie jej segmenty w jednakowym stopniu, o czym w dalszej części tekstu) wykazała względnie wysoką odporność. Główną przyczyną była bowiem niższa podaż dostępnego na rynku surowca, przede wszystkim owoców.

- W 2019 r. zebrano o około 23% mniej owoców z drzew i o 18% mniej owoców jagodowych, niż w bardzo dobrym pod względem plonów 2018 r. To z kolei przełożyło się na niższy poziom zapasów owoców i warzyw w 1. półroczu 2020 r. w porównaniu z 1H19, co musiało skutkować spadkiem r/r wolumenów w przetwórstwie. Jednocześnie, znacznie wyższe niż przed rokiem były średnie ceny płacone przez przetwórców za surowiec. Przykładowo, według Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej średnia cena jabłek dla przetwórstwa w 2020 r. była o 30% wyższa niż przed rokiem, maliny podrożały o 40%, a czarne porzeczki o 50% - mówi ekspert Banku Pekao S.A

Dostosowanie cen

Pomimo tych mało sprzyjających warunków, przetwórcy byli w stanie zrekompensować niższe wolumeny i wzrost kosztów surowca wyższymi cenami produktów.

- Przykładowo w okresie sty-lis’20 średnie jednostkowe ceny eksportowe zagęszczonego soku jabłkowego wzrosły szacunkowo o 35% r/r, soku niezagęszczonego o 8%, a mrożonek owocowych o 12%. Tak znaczące wzrosty były przede wszystkim pochodną niższej podaży owoców do przetwórstwa w całej Europie (słabsze r/r zbiory w 2019 r. nie dotyczyły tylko naszego kraju). Tym bardziej, że Polska jest znaczącym dostawcą szeregu przetworów owocowych na rynek unijny (na nasz kraj przypada m.in. ponad 25% całej unijnej produkcji jabłek, ponad 15% produkcji truskawek oraz blisko 50% pozostałych owoców jagodowych), co oznacza, że dostępna podaż eksportowa naszego kraju ma duże znaczenie dla kształtowania średnich cen w całej Unii. Dzięki dostosowaniom cen produktów, po 3 kwartałach 2020 r. przychody ze sprzedaży branży przetwórstwa owoców i warzyw były zbliżone do poziomu sprzed roku. Co więcej, udało się osiągnąć wzrost wyniku ze sprzedaży o 4,5% r/r (dotyczy to firm zatrudniających przynajmniej 50 pracowników), a po uwzględnieniu pozostałych pozycji wynikowych (w tym operacji finansowych oraz wpływu wsparcia z rządowej tarczy antykryzysowej) wynik netto zwyżkował aż o 21% r/r. – dodaje Paweł Kowalski.

Komu zaszkodził lockdown gastronomii?