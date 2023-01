Kontynuując nasz nieformalny cykl tekstów o dalszych losach kultowych produktów spożywczych z lat 90., tym razem bierzemy na warsztat keczup Tortex.

Po spożywczych "śledztwach" w sprawie Kremu Snickers (Krem Snickers. Co się stało z przysmakiem lat 90?), ciepłych lodów (Ciepłe lody – słodki posmak dzieciństwa), Gorącego Kubka (Jak Gorący Kubek Knorr wykreował segment zupek instant w Polsce?) czy Kopca Kreta (Kopiec Kreta kończy 20 lat. "W Polsce pobił wszelkie rekordy sprzedaży"), podążamy tropem mniej lub bardziej kultowych produktów spożywczych z lat 90. W tym gronie nie mogło zabraknąć keczupu Tortex:

Nostalgiczna popularność keczupu Tortex wśród dzisiejszej młodzieży, a nawet raperów (kawałek Schafter - Tortex):

to temat na osobne zjawisko socjologiczne wykraczające daleko poza ramy naszego portalu. Skupmy się więc na aspektach biznesowych i prześledźmy pokrótce historię marki Tortex.

Choć marka Tortex od ponad dwóch dekad należy do koncernu Unilevera, jej początki sięgają 1981 roku i miejscowości Grodków na Opolszczyźnie.

Szczegółowej wiedzy na ten temat dostarcza absolutnie "duchologiczny" z dzisiejszj perspektywy, zarówno pod względem wizualnym, jak i dźwiękowym materiał dostępny na YouTube. Zachęcamy do obejrzenia w całości:

Tortex zaczynał od produkcji sosów pomidorowych do pizzy. Co ciekawe, sama nazwa wzięła się od pomysłu współwłaścicieli, którzy pierwotnie chcieli produkować...pierożki tortellini.

Rynek zgłaszał jednak zapotrzebowanie na keczupy. Stąd 1 stycznia 1992 r. w Grodkowie pełną parą ruszyła produkcja "pomidorowego sosu na zimno", o którym miała usłyszeć cała Polska. W pierwszych latach produkcja rosła o kilkaset procent rocznie, osiągając w II połowie lat 90. wielkość 50 ton na dobę.

Tortex chwalił się wówczas, że co czwarty kupowany w Polsce keczup pochodził z Grodkowa. Producent z dumą podkreślał także, że jako pierwszy w Polsce zastosował plastikowe opakowania do keczupu.

W 2000 roku Tortex został sprzedany francuskiemu koncernowi Amora, a w 2001 roku przejęty przez Unilevera, który przeniósł produkcję z Opolszczyzny do Poznania.

Jak dziś radzi sobie na rynku Tortex? Jak mówi w rozmowie z Portalem Spożywczym Maciej Kalbarczyk, kierownik ds. aktywacji marki w firmie Unilever, Tortex pozostaje dziś marką numer 3 na polskim rynku keczupu.

Choć z portfolio Torteksu zniknęły musztardy, keczupy trzymają się mocno i są sprzedawane w dwóch najpopularniejszych wariantach - łagodnym i pikantnym. Tu ciekawostka:

- Co ciekawe, mimo iż deklaratywne dane pokazują silniejszą preferencję Polaków dla keczupów pikantnych, to jednak dane sprzedażowe zarówno dla kategorii, jak i Tortexa jasno pokazują, iż to łagodne smaki dominują na rynku - wskazuje Kalbarczyk.

Choć dla koncernu Unilevera sztandarową marką keczupu pozostaje wart ponad 2 mld euro Hellmann's, firma zapewnia, że Tortex może jeszcze zamieszać na polskim rynku keczupu:

- Tortex to marka z dużym potencjałem – Polacy w ciągu kilkudziesięciu już lat jej obecności na rynku zdążyli pokochać oferowane przez nią smak i jakość. Jest to także marka polska, co jest dodatkowym atutem zarówno z perspektywy postrzegania brandu, jak również w kwestii jego rozwoju. Wspomniane wcześniej znaczne wzrosty kosztów produkcji sprawiają, iż obecnie bardzo uważnie przyglądamy się wszystkim elementom marki i analizujemy możliwości jej rozwoju. Kategoria keczupów to bardzo duży wartościowo rynek, na którym Tortex może w przyszłości mocno namieszać - podsumowuje Maciej Kalbarczyk.