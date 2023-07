Owoce i warzywa

Co jeść w czasie upałów? Tych produktów unikaj

Autor: PAP

Data: 19-07-2023, 08:28

Dieta na czas upałów powinna być lekkostrawna i dostarczać odpowiedniej ilości płynów, by zapobiec odwodnieniu. Jeśli sięgamy po lody, to wybierajmy sorbety – podkreśla Monika Maćków, dietetyczka z Katedry Żywienia Człowieka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

W gorące dni należy unikać produktów smażonych, fast food-ów i dań ostro przyprawionych; fot. unsplash/Mike