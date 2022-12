Owoce i warzywa

Co jeść zimą? Proste i skuteczne triki na dania z warzywami

Autor: oprac. JS

Data: 25-12-2022, 09:31

Zimą wiele osób ma problemy z utrzymaniem odpowiedniej diety. Dodatkowo brak ruchu połączony z mało różnorodną dietą i podjadaniem sprawiają, że zaczynamy tyć. Jak zatem komponować posiłki o tej porze roku, aby z łatwością i przyjemnością realizować zasadę zdrowego talerza?

Co jeść zimą, aby być sytym i nie przytyć? / fot. materiały prasowe

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Sezonowość w kuchni: Co jeść zimą, aby być sytym i nie przytyć?

Bez wątpienia grudzień i początek roku to trudny czas dla naszej sylwetki. Mało słońca, krótkie i zimne dni sprawiają, że mamy coraz większą ochotę na podjadanie i mniejszą motywację do dbania o siebie. By nie zaprzepaścić dotychczasowych zdrowych nawyków żywieniowych warto przygotować się do zimy i umiejętne komponować posiłki.