Co pandemia zmieniła na rynku produkcji żywności - rozmowa z firmą Jamar

Mija 6 miesięcy od wybuchu pandemii koronawirusa. Jak Pan ocenia ten czas dla firm spożywczych w Polsce. Czy polscy przedsiębiorcy z branży, znani ze swojej zaradności biznesowej, i tym razem przezwyciężą kryzys? Jak w tym nietypowym czasie poradziła sobie firma Jamar?

Początek pandemii wykazywał wzrosty sprzedażowe, które wiązały się lękiem, nieznajomością wirusa Covid-19 oraz wprowadzonymi obostrzeniami dotyczącymi lockdownu gospodarczego. Taka sytuacja pozwoliła wielu firmom na krótkookresowe, bardzo duże wzrosty sprzedażowe, które wiązały się ze wzmożoną produkcją. Kolejne miesiące to raczej stabilizacja sprzedażowa dla firm z sektora spożywczego, skupiająca się wokół ponownego uruchomienia gospodarki oraz zniesieniu obostrzeń epidemiologicznych. W firmie Jamar kluczowym działaniem było zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa pracownikom, polegającego na zakupie środków ochronnych w postaci maseczek, przyłbic oraz płynów dezynfekcyjnych. Podjęte dodatkowe działania ochronne wprowadziły spokój psychiczny u pracowników, co pozwoliło skupić się na pracy produkcyjnej i nie zaburzyć harmonogramu prac. Zamknięcie granic natomiast doprowadziło do opóźnień związanych z dotarciem niektórych kluczowych składników, co przekładało się na opóźnienia związane z produkcją. Na szczęście spora część surowców, z których produkujemy nasze produkty, pochodzi z upraw przedsiębiorców rodzimych. Chciałem im serdecznie podziękować za zaangażowanie i pracę w tym trudnym okresie.

Jaki wpływ ma pandemia na strategię Jamar? Co Państwo musieliście przeorganizować?

Tak jak w innych firmach, w firmie Jamar również, sporym wyzwaniem okazała się reorganizacja systemu pracy. Zawsze tego typu sytuacje uczą nas działania w warunkach kryzysowych oraz podejmowania szybkich i ważnych decyzji. Kwestionowana wcześniej praca zdalna otworzyła nam nowe możliwości komunikacyjne. Okazuje się, że takie działania jeszcze mocniej zawiązało relacje w firmie i doprowadziło do zwiększenia wydajności pracowników przy jednoczesnym dzieleniu obowiązków domowych związanych z opieką nad dziećmi. Podjęte na przestrzeni minionych lat działania modernizacji systemów informatycznych pozwoliły naszej firmie na płynne przejście z systemu pracy biurowej na system pracy zdalnej.