Co to są nowalijki i jakie warzywa się do nich zaliczają?

Data: 14-04-2023, 13:08

Nowalijki to młode warzywa, które pojawiają się na rynku na wiosnę. Inny czas sprzedaży obowiązuje jednak warzywa szklarniowe, a inny nowalijki rosnące na polu. Co jeszcze je różni i jakie warzywa zaliczamy do nowalijek?

Jakie warzywa należą do nowalijek? | fot. arc.