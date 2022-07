Co z tym cukrem: czy braki w sklepach to sprytny sposób na podniesienie cen?

Autor: AK

Data: 25-07-2022, 08:45

O cukrze, jego brakach i cenach media donoszą od ponad tygodnia. Nadal brakuje go w sklepach, producenci nadal zapewniają, że wszystko jest w porządku i dla nikogo cukru nie zabraknie, a klienci nerwowo zerkają na puste półki. Czy to tylko niepotrzebna panika, czy zamieszanie wokół cukru może mieć na celu podwyższenie jego cen?

Braki cukru w dużych sieciach handlowych niepokoja klientów/ fot. Faran Raufi on Unsplash

Producenci i dystrybutorzy cukru zapewniają, że na pewno go nie zabraknie, są w posiadaniu zapasów, które na pewno zaspokoją potrzeby rynku i w zasadzie nic się nie dzieje. Skąd więc braki cukru na półkach?

Cukru nie brakuje, więc dlaczego nie ma go w sklepach?

- Krajowa Grupa Spożywcza S.A. dostarcza cukier w ramach swoich zobowiązań i dostawy odbywają się bez żadnych zakłóceń. Nie grozi nam brak cukru – zapewniał w rozmowie z Portalem Spożywczym Szymon Smajdor, rzecznik prasowy spółki Polski Cukier.

Z kolei Michał Gawryszczak, dyrektor biura Związku Producentów Cukru w Polsce mówił o panice konsumentów, a nawet łączył wykupowanie cukru z… szykowaniem się konsumentów na chłodną zimę. Jednocześnie przyznaje, że cukier na pewno będzie drożał.

- W Polsce nie ma najmniejszego problemu z jego dostępnością. Pamiętajmy, że nasz kraj jest trzecim producentem cukru w Unii Europejskiej. Produkujemy rocznie ponad dwa miliony ton cukru, a konsumujemy tylko 1,6 miliona. Jak więc widać, podaż w pełni zaspokaja popyt – mówił Michał Gawryszczak.

Ceny cukru będą rosnąć

Dlaczego więc brakuje go w sklepach? – Jest to związane z lekką paniką konsumentów, związaną z wojną w Ukrainie oraz z pogłoskami na temat możliwego ograniczania dostaw energii jesienią i zimą. Uważam, że te obawy nie mają podstaw. Ludzie boją się również, że ceny cukru mogą w najbliższym czasie wzrosnąć, dlatego robią zapasy. Jak wiadomo, cukier można długo przechowywać. W tym drugim przypadku obawy są już słuszne, cukier będzie drożał. Wiąże się to z niespotykaną presją kosztową, której doświadczają obecnie producenci cukru w Polsce. Obserwujemy bardzo duże wzrosty cen surowca, energii, opakowań czy też płac – zapowiedział dyrektor biura Związku Producentów Cukru w Polsce.

O wzroście cen mówił także w piątek lider AgroUnii, który na sytuację „cukrową” chce zwrócić uwagę UOKiK-u. "Możecie się śmiać, że ludzie wykupują cukier. Ktoś chce żebyście tak myśleli. Wielcy biznesmeni wstrzymują sprzedaż żeby za chwilę podnieść ceny. AGROunia żąda pilnej kontroli tej ogromnej spekulacji" – napisał na Twitterze.

Możecie się śmiać, że ludzie wykupują cukier. Ktoś chce żebyście tak myśleli. Wielcy biznesmeni wstrzymują sprzedaż żeby za chwilę podnieść ceny. AGROunia żąda pilnej kontroli tej ogromnej spekulacji @UOKiKgovPL #agrounia pic.twitter.com/Xpmd28JksP — AGROunia (@AGROunia_) July 22, 2022

Cukier jest w małych sklepach, ale dużo droższy

Na zamieszaniu wokół cukru i jego brakach najbardziej skorzystały małe sklepy. Tradycyjny handel już teraz sprzedaje cukier dwukrotnie drożej niż ten, który dostępny był jeszcze dwa tygodnie temu w marketach i dyskontach.

Co ciekawe, to zjawisko nie dotyczy jedynie dużych miast. Jedną z najwyższych cen cukru – 8,70 zł za 1 kg – udało się zanotować w weekend w okolicach Beskidów. „Cukier krzepi” – być może ten stary slogan zachęca turystów do zakupu cukru po wyższej cenie.