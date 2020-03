Credit Agricole: Dynamika cen owoców i warzyw znacząco spadnie w II poł. 2020 r.

W przypadku owoców z drzew, ubiegłoroczne zbiory jabłek zostały ocenione na ok. 3 mln t (-25% r/r), wiśni na ok. 152 tys. t (-24% r/r), śliwek na ok. 95 tys. t (-22% r/r), gruszek na ok. 67 tys. t (-26% r/r) oraz czereśni na ok. 44 tys. ton (-27% r/r). W przypadku owoców jagodowych tegoroczne zbiory porzeczek ogółem szacowane są na ok. 127 tys. t (-23% r/r), truskawek na ok. 175 tys. t (-11% r/r), malin na ok. 75 tys. t (-35% r/r) oraz agrestu na ok. 9,6 tys. t (-17% r/r).

Jak informuje Credit Agricole zgodnie z wynikowym szacunkiem GUS z 20.12.2020, ubiegłoroczne zbiory warzyw gruntowych wyniosły ok. 3,8 mln t i były o ok. 7% mniejsze niż w 2018 r. Ich spadek był efektem wystąpienia niekorzystnych warunków agrometeorologicznych, na które złożyły się susza oraz niesprzyjające temperatury w okresie wegetacji.

Ubiegłoroczne zbiory kapusty oszacowano na 0,8 mln t (-11% r/r), kalafiorów na ok. 210 tys. t (-5% r/r), cebuli na ok. 535 tys. t (-5% r/r), marchwi na ok. 680 tys. t (-7% r/r), buraków ćwikłowych na ok. 270 tys. t (-10% r/r), ogórków na ok. 225 tys. t (-8% r/r), a pomidorów na ok. 240 tys. t (-5% r/r).

Zgodnie z szacunkami Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (IERiGŻ) ubiegłoroczne zbiory warzyw spod osłon ukształtowały się na poziomie ok. 1,2 mln t, czyli poziomie o 5% wyższym niż w 2018 r. Produkcja pomidorów spod osłon wyniosła ok. 700 tys. t (+4%), a ogórków spod osłon ok. 320 tys. t (+9%) - informuje w raporice Credit Agricole.

Jak dotąd w Polsce utrzymują się korzystne warunki agrometeorologiczne. Relatywnie wysokie temperatury oraz opady sprzyjają wegetacji. Przy utrzymaniu korzystnych warunków agrometeorologicznych istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że tegoroczne zbiory owoców i warzyw będą wyraźnie wyższe niż w 2019 r.

Pierwszą ocenę GUS dotyczącą stanu upraw ogrodniczych poznamy 30 kwietnia. Dynamika cen owoców pozostaje wysoka ze względu na ich wyraźnie słabsze ubiegłoroczne zbiory. Wzrost cen wspierany jest przez efekty niskiej bazy sprzed roku wynikające z rekordowych zbiorów sprzed dwóch lat. Stąd uważamy, że wysoka dynamika cen owoców utrzyma się również w I poł. 2020 r. W II poł. 2020 prognozujemy wyraźne obniżenie tempa wzrostu cen w tej kategorii.

Ze względu na ubiegłoroczną suszę utrzymuje się wysoka dynamika cen warzyw. Niemniej w ostatnich miesiącach kształtuje się ona w wyraźnym trendzie spadkowym, co wynika z efektów wysokiej bazy sprzed roku będących skutkiem słabych zbiorów sprzed dwóch lat. Przy założeniu, że tegoroczne zbiory warzyw będą wyższe od ubiegłorocznych oczekujemy wystąpienia silnej deflacji w tej kategorii. to w II poł. 2020 r. Głównym czynnikiem ryzyka dla naszych prognoz dynamiki cen owoców i warzyw są warunki agrometeorolgiczne - wynika z raportu.