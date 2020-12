Credit Agricole: Wyższe krajowe zbiory owoców i warzyw

Tegoroczne warunki agrometeorologiczne charakteryzowały się wysoką zmiennością. Po łagodnej zimie wiosną obserwowany był deficyt opadów oraz przymrozki, co miało negatywny wpływ na wegetację. W maju wystąpiły zwiększone opady prowadząc w niektórych regionach do nadmiaru wody w uprawach sadowniczych. Wyraźna poprawa warunków agrometeorologicznych została odnotowana dopiero w lipcu i utrzymała się do października. Duża zmienność warunków agrometeorologicznych znalazła odzwierciedlenie w znaczącej rozpiętości wyników produkcyjnych pomiędzy poszczególnymi gatunkami owoców. W przypadku owoców z drzew, zbiory jabłek oceniane są na poziomie ok. 3,4 mln t (+10% r/r), wiśni na ok. 151 tys. t (-1% r/r), śliwek na ok. 90 tys. t (-5% r/r), gruszek na ok. 67,5 tys. t (bez zmian) oraz czereśni na ok. 40 tys. ton (-5% r/r). W przypadku owoców jagodowych zbiory porzeczek ogółem szacowane są na ok. 131 tys. t (+5% r/r), truskawek na ok. 160 tys. t (-9% r/r), malin na ok. 122 tys. t (+60% r/r) oraz agrestu na ok. 10 tys. t (+9% r/r). Kolejny szacunek GUS dotyczący tegorocznych zbiorów owoców poznamy 17 grudnia.

Zgodnie z przedwynikowym szacunkiem GUS z 30.09.2020, tegoroczne zbiory warzyw gruntowych wyniosły prawie 4,0 mln t i są o ok. 4% wyższe niż w 2019 r., a tym samym ukształtują się nieco poniżej średniej za ostatnie 5 lat. Wyższej produkcji warzyw sprzyjały lepsze niż przed rokiem warunki agrometeorologiczne. Jednocześnie jest to pierwszy wzrost krajowej produkcji warzyw od 2017 r., która przez dwa ostatnie sezony kształtowała się w trendzie spadkowym ze względu na susze. Zbiory kapusty oceniane są na 0,9 mln t (+8% r/r), kalafiorów na ok. 200 tys. t (-3% r/r), cebuli na ok. 580 tys. t (+8% r/r), marchwi na ok. 700 tys. t (+3% r/r), buraków ćwikłowych na ok. 300 tys. t (+7% r/r), ogórków na ok. 215 tys. t (-3% r/r), a pomidorów na ok. 230 tys. t. (-4% r/r). Zgodnie z prognozą Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej tegoroczne zbiory warzyw spod osłon ukształtowały się na poziomie ok. 1,2 mln t, czyli poziomie zbliżonym jak w 2019 r. Produkcja pomidorów spod osłon wyniosła ok. 680 tys. t (bez zmian), a ogórków spod osłon ok. 296 tys. t (bez zmian). Kolejny szacunek GUS dotyczący tegorocznych zbiorów warzyw poznamy 17 grudnia.