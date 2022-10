Cukinia to owoc czy warzywo?

18-10-2022

Podobnie jak dynia, arbuz czy ogórek, cukinia należy do rodziny dyniowatych. Już samo pochodzenie nazwy na to wskazuje. „Zucca” to w języku włoskim… dynia. Co jeszcze warto wiedzieć o cukiniach?

Cukinie królują jesienią na polskich stołach fot. Shutterstock