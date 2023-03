W ciągu ostatnich 10 lat w Cukrowni Strzelin zrealizowano szereg projektów, których celem jest dążenie do bardziej przyjaznego środowisku procesu produkcji. Ich łączna wartość szacowana jest na około 65 mln zł. Wśród zrealizowanych inwestycji wymienić można chociażby beztlenową oczyszczalnię, biogazownię, wysokosprawne stacje wyparne czy dyfuzor wieżowy, pozwalające oszczędzać energię cieplną i elektryczną.

Cukrownia Strzelin na inwestycje wydała 65 mln zł. Planuje kolejne

Zapowiadane są także kolejne działania, w tym budowa farmy fotowoltaicznej

oraz przejście na niskoemisyjne paliwo i rezygnację z węgla.

Inwestycje w ochronę środowiska

Inwestycje neutralizujące wpływ procesu produkcyjnego na środowisko stają się dla wielu przedsiębiorstw priorytetem. W cukrowniach należących do Südzucker Polska S.A. pierwsze tego typu inicjatywy podjęto już kilkanaście lat temu. Tylko na przestrzeni ostatniej dekady udało się zrealizować szereg modernizacji oraz wyposażyć zakłady w nowoczesny i ergonomiczny sprzęt. Doskonałym tego przykładem są rozwiązania funkcjonujące w Cukrowni Strzelin.

Mowa m.in.: o wysokosprawnych stacjach wyparnych, zmniejszających zużycie energii cieplnej i zwiększających produkcję energii elektrycznej czy dyfuzorze wieżowym ograniczającym znacznie zużycie energii cieplnej, co przekłada się bezpośrednio na zmniejszenie zużycia węgla i ograniczenie emisji CO2. Dodatkowo od 2019 roku na terenie zakładu działa beztlenowa oczyszczalnia ścieków. Na tę inwestycję przeznaczono 12 mln złotych.

Wszystko po to, aby zwiększyć tempo oczyszczania ścieków, a tym samym zniwelować niepożądane zapachy w okolicy cukrowni. Co warto podkreślić, to nie jedyna zaleta powstałej niespełna 3 lata temu infrastruktury. Mianowicie, z przetwarzanego tu materiału organicznego, pochodzącego z buraków cukrowych, powstaje wysokokaloryczny biogaz.

- Na terenie Cukrowni Strzelin działa nowoczesna biogazownia, produkująca energię elektryczną z roślinnych pozostałości powstałych w procesie produkcji cukru. Aktualnie tworzą ją 3 fermentory oraz 3 zbiorniki do magazynowania dygestatu. Jej zadaniem, przy współudziale beztlenowej oczyszczalni ścieków, jest produkcja biogazu - gwarantującego niezależność energetyczną - informuje Mariusz Maziarz, Dyrektor Cukrowni Strzelin.

Dodaje, że w przyszłości firma planuje uruchomienie na terenie zakładu farmy fotowoltaicznej o mocy ok. 1 MWp, co pozwoliłoby oświetlić ponad 300 domów w skali roku.

- Jest to rozwiązanie, które pozwoli nam uzyskiwać energię odnawialną w efektywny sposób, bez generowania uciążliwości dla mieszkańców miasta. Zredukujemy również znacznie emisję CO2 poprzez wymianę kotła z węglowego na gazowy. Dodatkowo stałym elementem planów inwestycyjnych oraz przedsięwzięć jest instalacja falowników i optymalizacja pracy urządzeń – dodaje.

