Przyczyny ubiegłotygodniowej awarii zostały usunięte, a wszyscy pracownicy czują się dobrze. Cukrownia może działać na pełnych obrotach. 16 września w tym rejonie Wielkopolski zaczyna się kampania buraczana, która ma potrwać do drugiej dekady stycznia.

Cukrownia w Środzie Wielkopolskiej wznowiła produkcję, fot. materiały prasowe

Cukrownia w Środzie Wielkopolskiej już pracuje

W cukrowni w Środzie Wielkopolskiej doszło w środę rano do rozszczelnienia instalacji z tzw. gazem saturacyjnym, w skład którego wchodzi głównie dwutlenek węgla. Siedmiu pracowników trafiło na obserwację do szpitali. – Wszyscy zostali dokładnie przebadani. Według informacji, które otrzymaliśmy od lekarzy, ich zdrowiu nic nie zagraża – mówi Roman Kubiak, prezes zarządu Pfeifer & Langen Polska.

Rusza kampania buraczana

Firma od razu wszczęła postępowanie wyjaśniające we współpracy z odpowiednimi służbami. Przebudowano już fragment instalacji, gdzie doszło do awarii. Pfeifer &Langen Polska przeprowadził również kontrole instalacji we wszystkich swoich cukrowniach.

– Zdrowie naszych pracowników jest dla nas niezwykle ważne. Na wszelki wypadek wyposażyliśmy ich również w dodatkowe czujniki gazu – podkreśla Roman Kubiak.

Cukrownia w Środzie Wielkopolskiej rozpoczęła już pracę. Kampania buraczana w części Wielkopolski rozpoczęła się w ubiegłym tygodniu, natomiast w okolicach Środy – rozpoczyna się dzisiaj.

