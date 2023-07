Jeszcze w tym roku rozpocznie się budowa farmy fotowoltaicznej w cukrowni Pfeifer & Langen Polska w Glinojecku.

Pfeifer & Langen Polska: w cukrowni w Glinojecku powstaje farma fotowoltaiczna. fot. mat. pras.

Pfeifer & Langen inwestuje w Glinojecku

Jeszcze w tym roku rozpocznie się budowa farmy fotowoltaicznej w cukrowni w Glinojecku.

- Ta inwestycja jest jednym z kroków w naszej transformacji środowiskowej, polegającej między innymi na przestawieniu naszej energetyki na odnawialne źródła energii w całym cyklu produkcji cukru. To jest jeden z naszych głównych celów w ramach strategii zrównoważonego rozwoju - mówi Tamara Nosarzewska, członek zarządu Pfeifer & Langen Polska.

Gdy farma powstanie i zacznie produkować energię elektryczną na potrzeby cukrowni, emisja dwutlenku węgla zmniejszy się o 1 500 ton rocznie. To tak, jakby z polskich dróg zniknęło 400 samochodów na olej napędowy przejeżdżających w ciągu roku 20 tys. kilometrów.

– Naszym celem, w tej dekadzie, jest redukcja emisji dwutlenku węgla z instalacji w naszych zakładach produkcyjnych o min. 40 proc. Tylko w ostatnim roku zmniejszyliśmy emisje o ponad 10 proc. (rok do roku), a trwające inwestycje powinny zapewnić redukcję o kolejne 25 pkt proc. (wobec 2020 r.) w ciągu najbliższych 2-3 lat. Równolegle prowadzimy projekty koncepcyjne w obszarach związanych z surowcem i logistyką. Między innymi pracujemy nad tematem wiązania CO2 w próchnicy glebowej na polach u naszych partnerów - rolników. Te działania mają zapewnić nam redukcję emisji dwutlenku węgla w całym łańcuchu produkcji cukru – tłumaczy Tamara Nosarzewska, członek zarządu Pfeifer & Langen Polska.

Projektowana farma będzie produkowała energię, która zostanie wykorzystana do zasilania cukrowni w Glinojecku. Jej działanie ograniczy pobieranie energii z zewnątrz. Powierzchnia paneli wyniesie w sumie 14 090 m. kw. Rozmieszczone będą wewnątrz zakładu na przestrzeni 3,86 ha. Do wybudowania farmy Pfeifer & Langen Polska wykorzysta tzw. panele bifacjalne - panele dwustronne, o mocy 550 Wp. Roczna produkcja energii elektrycznej wyniesie ponad 3000 MWh. Dla porównania, by taką energię wyprodukować potrzebne jest ok. 700 ton węgla. Zgodnie z projektem pozwoli to zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o 1 500 ton.

Według planów farma fotowoltaiczna w Glinojecku ma zostać oddana do użytkowania w połowie przyszłego roku.

W ramach Grupy Pfeifer & Langen Polska S.A. produkcję cukru w Polsce prowadzą cztery cukrownie: w Środzie Wlkp., Gostyniu, Miejskiej Górce i w Glinojecku. Zakłady te skupują buraki wyłącznie od polskich plantatorów, swoje produkty sprzedają m.in. pod marką Diamant.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl