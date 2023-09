Koniec września, początek października to czas zbiorów i przerobu owoców czarnego bzu. To jedna na podstawowych i najważniejszych roślin zielarskich.

Czas zbiorów jednej z najważniejszych owoców leczniczych /fot. RW.PTWP

Czarny bez w medycynie i magii

Czarny bez to sporych rozmiarów krzew, można powiedzieć ruderalny – rośnie na poboczach dróg, na skraju lasów, na łąkach i nieużytkach. Od wieków używany w medycynie ludowej, swoje miejsce ma także w magii.

Surowcem leczniczym są kwiaty zbierane do końca czerwca oraz czarne owoce zbierane jesienią. Pewne zastosowanie mają również wiosenne liście oraz kora.

Skład kwiatów i zastosowanie czarnego bzu

Kwiaty czarnego bzu zawierają flawonoidy, triterpeny, fitosterole, kwasy fenolowe jak również również: garbniki, sambunigryna, pektyny, śluzy, etyloamina, izobutyloamina, kwas walerianowy, cholina, sporo soli potasu.

Za sprawą flawonoidów wodne wyciągi z kwiatów bzu czarnego uszczelniają i wzmacniają naczynia krwionośne, rozszerzają naczynia wieńcowe, poprawiając krążenie krwi w obrębie serca. Ułatwiają odkrztuszanie zalegającej wydzieliny śluzowej w drogach oddechowych. Obniżają gorączkę, działają napotnie. Wzmagają diurezę i wydalanie szkodliwych produktów przemiany materii – podsumowując, napary stanowią doskonałe wręcz i bezpieczne remedium na przeziębienia i grypę.

Badania naukowe potwierdzają skuteczne działanie przeciwwirusowe wszystkich przetworów z czarnego bzu, łącznie z wirusem HIV.

To nie koniec zastosować kwiatów tej rośliny - mają dobroczynny wpływ na mięśnie gładkie przewodu pokarmowego. Dodatkowo działa korzystnie w terapii wspomagającej przerost gruczołu krokowego, zapalenie układu moczowego. Ponadto stosowany jest w kuracjach odtruwających i przeciwzapalnych przy zatruciach i przewlekłych chorobach skóry.

Przepis na napar z kwiatów czarnego bzu

Aby sporządzić napar, należy dwie łyżki rozdrobnionych kwiatów zalać szklanką wrzącej wody lub mleka. W przeziębieniu zaleca się pić co 2 godziny po 100 ml. Dr. Henryk Różański zaleca przy innych chorobach – takich jak pękanie naczyń krwionośnych, profilaktyka kamicy moczowej, kuracje odtruwające, przy chorobach skóry - pić 2 szklanki dziennie przez 1-2 tygodnie, następnie 1 szklanka dziennie.

Ze świeżych kwiatów bzu czarnego można przyrządzić syrop lub kwiatuszki oberwane z szypułek można dodawać do surowego ciasta naleśnikowego i smażyć jak naleśniki.

Owoce czarnego bzu

Jesienią jest sezon na owoce czarnego bzu, które są nie mniej wartościowe od kwiatów. O ile kwiaty najczęściej się suszy, o tyle z owoców robi się sok lub powidła.

Czarne owoce bzu zawierają antocyjany, które są silnymi przeciwutleniaczami, zwalczającymi wolne rodniki i pomagającymi w ochronie komórek przed uszkodzeniem. Są również bogatym źródłem witaminy C, A oraz B6. Sok mocno podnosi odporność organizmu oraz ma działanie przeciwbólowe. Co więcej, sok z czarnego bzu znany jest ze swoich właściwości przeciwzapalnych i jest niesłychanie skuteczny w łagodzeniu objawów bólu gardła i przeziębień. Owoce mają za sprawą wspomnianych antocyjanów, których nie ma w kwiatach, silniejsze niż kwiaty działanie przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe. Są również immunomodulujące. Mają silne działanie wzmacniające, przeciwbólowe i odtruwające organizm.

Przepis na sok z czarnego bzu

Owoce można wykorzystać do robienia wielu przetworów: konfitur, nalewek, dżemów, powideł, a nawet żelek. Jednak najbardziej popularny jest sok.

Owoce trzeba obrać z zebranych baldachów, umyć, a następnie wsypać do garnka. Na osiem litrów owoców, dodajemy szklankę wody, aby uniknąć przypalenia owoców. Pod wpływem temperatury owoce poszczają sok. Można proces ten nieco przyspieszyć dusząc gotujące się owoce. Kolejnym krokiem jest odcedzenie i wyciśnięcie resztek owoców. Czysty sok gotujemy kilka-kilkanaście minut i dodajemy cukier – około 200 gram. Po dokładnym rozpuszczeniu i zagotowaniu – sok rozlewamy do gorących butelek i zostawiamy do góry nogami do ostygnięcia.

Sok podajemy 50 ml 3-4 razy przy zaparciach, osłabieniu, gorączce, przeziębieniu, chorobach zakaźnych, kaszlu, bólach nerwowych, nieżycie oskrzeli i krtani, zatruciu, czy chorobach wątroby.

Owoce czarnego bzu są trujące

Sok i inne przetwory z czarnego bzu są uznawane za bezpieczne nawet dla małych dzieci. Sok mogą pić nawet dzieci od 2 roku życia. Uważać powinny jedynie osoby z chorobami nerek ze względu na jego działanie moczopędne.

W owocach, ale także w kwiatach, liściach czy korze czarnego bzu jest związek o nazwie sambunigryna – jest to glikozyd cyjanogeny. Spożycie czarnego bzu na surowo może skutkować zatruciem, wymiotami, biegunką czy silnym bólem głowy. Na szczęście sambunigryna rozpada się pod wpływem wysokiej temperatury, z tego względu zalecana jest obróbka termiczna tego surowca.

Leczniczy grzyb z czarnego bzu

Na pniu lub gałęziach czarnego bzu można spotkać pofałdowaną narośl przypinającą kształtem ludzkie ucho – to jadalny grzyb uszak bzowy. Ma on szereg właściwości leczniczych – działa przeciwcukrzycowo, przeciwmiażdzycowo, przeciwzakrzepowo i częściowo przeciwnowotworowo. Zwiększa również naturalna odporność organizmu. Sporządza się z niego wyciągi wodne pomagające w zgadze, nadkwasocie czy stanach zapalnych żołądka. Stosuje się go również zewnętrznie jako okład na rany czy owrzodzenia.

Miłośnicy chińskiej kuchni doskonale znają uszaka – funkcjonuje tam pod nazwą grzybów mun.

Autor jest zielarzem-fitoterapeutą i dietetykiem

