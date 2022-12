Imbir – popularna przyprawa najczęściej dodawana do tzw. zimowej herbaty, a także do sushi, mięs, surówek, ma szerokie zastosowanie również w medycynie naturalnej. O ile wiele osób wie, że imbir pomaga w przeziębieniu, głównie przez działanie rozgrzewające, to jego działanie i zastosowanie jest znacznie szersze.

Czego nie wiemy o imbirze? /fot. Unsplash

Imbir - indyjski, chiński czy afrykański?

Właściwie nie wiadomo co jest ojczyzną imbiru. Chociaż kojarzony jest głównie z kuchnia indyjską, to obecnie jest on uprawiany w wielu miejscach na całym świecie. Możemy spotkać imbir pochodzący z Indii, jak również z Afryki, Ameryki Południowej i Środkowej, Chin czy Australii. Pochodzenie tej przyprawy wiąże się z jej walorami smakowymi, jak i składem chemicznym. Chcąc kupić surowiec wysokiej jakości, musimy zwrócić uwagę na kraj pochodzenia, co bezpośrednio przekłada się na walory smakowe, aromatyczne i zawartość substancji leczniczych.

Za najlepszy - choć jednocześnie najtrudniejszy do kupienia - uważa się imbir z Jamajki, gdzie Europejczycy od ponad 500 lat prowadzą uprawy tej rośliny. Ma bardzo delikatny smak i aromat.

Drugie miejsce zajmuje imbir indyjski - zdaniem znawców ma on bardziej cytrusowe nuty, które niektórzy konsumenci przedkładają nad aromat jamajskiego imbiru. Kolejne są imbiry z Chin i Afryki. Chiński jest znacznie jaśniejszy od jamajskiego i indyjskiego, zwykle też bardziej włóknisty i o lekko gorzkich nutach. Z kolei imbir z Nigerii czy Sierra Leone, wpada aromatami w kamforę, z uwagi na bogactwo związków eterycznych, z niego destyluje się olejek.

Przetwarzanie imbiru

Imbir pozyskiwany na cele “świeże” jest zbierany w 180-195. dniu po wysadzeniu. Ma bardzo mało włókien, dzięki czemu można łatwo go kroić i przetwarzać. Imbir konserwowy - zwykle w syropie z cukru i wody – oraz kandyzowany jest wykonywany z imbiru po 195. dniu uprawy - do tego celu wykorzystuje się surowiec chiński. Imbir proszkowany (suszony i mielony) może być obrany lub nie. Ciekawostką jest fakt, że traktuje się go roztworem wapna lub kwasu siarkowego aby nadać mu jaśniejszy kolor. Do tego celu wykorzystuje się surowiec zebrany po 210. dniu uprawy, niekiedy nawet po 240. dniu. Pasta imbirowa - będąca podstawą wielu dań indyjskich - składa się ze startego imbiru (50%), startego czosnku (35%) i soli (15%).

Jakie substancje czynne zawiera imbir?

Imbir ma w sobie bardzo duże bogactwo substancji leczniczo czynnych. Zawiera do 4 proc. olejku eterycznego, które z kolei mają ponad 100 substancji czynnych głównie seskwiterpenoidów. Główną substancją czynną nie są jednak olejki, ale gingerole, których zawiera 4-7,5 proc. Są to związki o charakterze fenolowym. Dodatkowo w skład imbiru wchodzi do 50 proc. Skrobi, tłuszcze (6-8%), białka oraz związki mineralne.

Jak działa imbir?

Imbir jest cennym surowcem zielarskim. Przede wszystkim pobudza wydzielanie śliny, soków trawiennych oraz żółci, dodatkowo pobudza perystaltykę jelit, dlatego znajduje się w niektórych formułach preparatów trawiennych. Posiada także znaczne właściwości antyoksydacyjne, co wiąże się z działaniem przeciwnowotworowym oraz profilaktycznym w przypadku chorób sercowo-naczyniowych

Wspomniane już gingerole hamują także oksydację kwasu linolowego, co wykorzystuje się w przedłużaniu trwałości mięsa, suszonej wieprzowiny oraz niektórych dojrzewających kiełbas – już dodatek 5 proc. imbiru zapewnia im stabilność mikrobiologiczną.

Gingerole wykazują także aktywność przeciwbakteryjną, co udowodniono wobec E. coli (pałeczki okrężnicy) oraz Bacillus subtillis (laseczka sienna - śluzowacenie żywności).

Związki imbiru hamują aktywność eikozanoidów oraz leukotrienów i prostaglandyn, które biorą udział w procesach stanu zapalnego - obrzęk, gorączka, ból, co przyspiesza gojenie ran.

Jest także niezwykle pomocny w terapii antymiażdzycowej - blaszki miażdżycowe powstają wskutek ciągłego stanu zapalnego, a imbir hamuje powstawanie stanów zapalnych. Z kolei w Danii przeprowadzono badania, z których wynika, że 5 g świeżego imbiru lub 1 g suszonego łagodzi poranny ból, obrzęk i mdłości u osób cierpiących na zapalenie stawów.

Imbir na migrenę i chorobę lokomocyjną

Naukowcy wykazali, że podawanie 0,5 g sproszkowanego imbiru podczas aury migrenowej i regularne zażywanie co 4 godziny przez 3-4 dni, zmniejsza ryzyko wystąpienia migreny w kolejnych tygodniach.

Imbir jest także doskonałym naturalnym środkiem, który pomaga w chorobie lokomocyjnej. Łagodzi częstotliwość i intensywność mdłości i wymiotów podczas transportu – wystarczy podać 0,5-2,0 g sproszkowanego kłącza na 30 minut przed podróżą. Usuwa lub łagodzi mdłości również po operacji, w czasie ciąży operacji, ciąży oraz na skutek przyjmowania onkoterapeutyków.

