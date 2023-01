Niskokaloryczne truskawki są bogate w wiele cennych składników pokarmowych i mają sporo właściwości prozdrowotnych, jak wszystkie owoce jagodowe. Czy są jednak odpowiednie dla diabetyków?

Truskawki a cukrzyca. Czy diabetycy powinni je jeść? | fot. Unsplash

Prawidłowe żywienie przy cukrzycy wymaga rezygnacji z cukrów prostych, czyli przede wszystkim ze słodyczy. Jednak cukry proste to nie tylko ciastka i czekolada, ale też owoce.

Owoce a cukrzyca. Ile i jakie jeść?

Wielu diabetyków zapomina o tym, że owoce są bogate we fruktozę, która podnosi glikemię równie szybko co glukoza. Dlatego owoce przy cukrzycy są dozwolone jedynie w niewielkich ilościach. Dziennie nie należy zjadać więcej niż 300 g owoców, dodatkowo ilość tę należy podzielić na trzy porcje po 100 g. Nie bez znaczenia jest też rodzaj wybieranych owoców. Do tych bardziej polecanych diabetykom zalicza się:

truskawki,

maliny,

wiśnie,

borówki,

jabłka,

gruszki.



Spożywanie dużych ilości owoców przez osoby z cukrzycą typu 2, które leczą się za pomocą leków doustnych będzie powodowało przecukrzenie. Osoby z cukrzycą typu 1 teoretycznie mogą wziąć na większą porcję owoców większą dawkę insuliny, jednak owoce podnoszą glikemię na krótko, i przy większej dawce insuliny może z czasem dojść do niedocukrzenia (kiedy cukier z owoców zostanie już wykorzystany, a insulina będzie jeszcze działała).

Owoce w diecie cukrzycowej - najlepiej z białkiem i tłuszczem

Tak jak w przypadku jedzenia słodyczy – nadmiar owoców znacznie utrudnia wyrównanie cukrzycy. Aby ograniczyć hiperglikemię po spożyciu owoców, zaleca się spożywać je w ramach deseru po obiedzie czy jako cześć innego posiłku, np. śniadania, a nie jako samodzielną przekąskę. Jeśli owoce trawione są z innym pokarmem, a w szczególności z tłuszczem i białkiem, to tempo wchłaniania się fruktozy będzie wolniejsze.

Truskawki a cukrzyca - jaki indeks glikemiczny mają truskawki?

Truskawki to jeden z przykładów owoców o niskim indeksie glikemicznym, na poziomie 25, dlatego też są zalecana cukrzykom i można wprowadzić je do jadłospisu, pamiętając jednak o odpowiedniej, nie za dużej ich ilości. Dobrym rozwiązaniem będzie również połączenie truskawek z produktami nabiałowymi, np. jogurtem naturalnym i orzechami. Białko i tłuszcz w nich zawarte sprawią, że cukier będzie dłużej się wchłaniał, a poziom glukozy we krwi nie wzrośnie gwałtownie.

Ile kalorii mają truskawki?

Obok niskiego indeksu glikemicznego truskawki charakteryzują się także niską kalorycznością. 100 g truskawek to tylko 30 kcal.

Truskawki - właściwości zdrowotne

Truskawki, podobnie jak pozostałe owoce jagodowe, zawierają cenne związki fenolowe oraz kwas askorbinowy, które mają działanie przeciwzapalne, przeciwwirusowe i przeciwbakteryjne, a także obniżają cholesterol, zapobiegają tworzeniu się zakrzepów i rozwojowi miażdżycy. Są również bogate w błonnik pokarmowy, na poziomie 2,2 g na 100 g owoców i kwas foliowy, na poziomie 20 g na 100 g.

