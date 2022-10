W ostatnim czasie przez internet przetacza się burza wokół Muchomora czerwonego Amanita muscaria. Jedni przekonują, że jest zdrowy i jadalny, inni, że to śmiertelna trucizna. Odkładając na bok ten spór, warto zauważyć że muchomorów w Polsce występuje sporo rodzajów, z których część jest niepodważalnie jadalna.

Nie każdy muchomor jest trujący. Które są smaczne i zdrowe?/ Natalie Grainger on Unsplash

Które muchomory są jadalne?

Bardzo pospolitym muchomorem, który lubi lasy sosnowo-dębowe i bukowe jest Muchomor czerwieniejący Amanita rubescens. Atlas Grzybów określa jego smak jako łagodny, a zapach bardzo słaby. Kapelusz ma jasno- lub ochronnobrązowy z czerwonawym odcieniem o różnym nasileniu lub z czerwonobrązowymi plamami. Początkowo kulisty, z czasem półkulisty coraz mniej wysklepiony. Średnica kapelusza wynosi od 5 do 15 centymetrów. Blaszki ma białe, a trzon najpierw jest biały, a z czasem wybarwia się na czerwono lub brązowoczerwono. Atlas grzybów podaje, że jest to grzyb smaczny, ale wymaga solidnej obróbki termicznej. Pozycja równocześnie odradza jego zbieranie ze względu na dużą możliwość pomylenia z trującymi muchomorami.

Jak odróżnić muchomora czerwieniejącego od innych?

Tą kwestią zajmuje się Łukasz Łuczaj – polski botanik, doktor habilitowany nauk biologicznych, wykładowca akademicki, kierownik Zakładu Botaniki Uniwersytetu Rzeszowskiego, popularyzator nauki, który opublikował materiał jak odróżnić muchomora czerwieniejącego od innych.

Pozostałe Muchomory jadalne. Jakie można jeść?

Muchomor rdzawobrązowy Amanita fulva pojawia się w lasach od czerwca do października. Wyrasta pod sosnami, świerkami, dębami, bukami, brzozami oraz na wrzosowiskach. Atlas grzybów określa smak jako słodkawy, a zapach jako niewyraźny. Kapelusz jest koloru pomarańczowobrązowego do brązowego, na starość na brzegu jaśniejszy o kształcie dzwonkowato-stożkowatym, z czasem rozpostartym z prążkowanym brzegiem i garbem pośrodku. Średnica kapelusza to 3-10 centymetrów. Blaszki ma białe, gęste, wybrzuszone i kruche, a przy trzonie wolne. Trzon jest białawy, wysmukły i zwężający się ku górze. Dorasta do 15 cm.

Muchomor szarawy, Amanita vaginata, rośnie we wszystkich rodzajach lasów i nie ma specjalnych wymagań glebowych. Jadalny po solidnej obróbce cieplnej, choć bez szczególnych walorów smakowych. Zjedzony na surowo może wywołać zatrucie. Smak jest określany jako słodkawy, a zapach niewyraźny.

Kapelusz jest siwy, siwobrązowy, popielaty. Początkowo jest dzwonkowaty, z czasem prostołukowaty do łaskiego z garbem pośrodku i wyraźnie prążkowanym brzegiem. Średnica kapelusza to 3-10 centymetrów, powierzchnia gładka, bez łatek, w warunkach wilgotnych lekko lepka. Blaszki białe, średnio gęste, wybrzuszone i sprężyste. Trzon białawy lub sinawy. Gdy grzyb jest młody, to trzon jest pełny, z czasem staje się pusty.

Jak czytamy w Atlasie grzybów, jest on podobny do trującego Muchomora plamistego Amanita pantherina.

Muchomor twardawy łatwy do pomylenia

Muchomor twardawy Amanita spissa rośnie w lasach w lasach od czerwca do października. Jest pospolity, zwłaszcza pod świerkami i sosnami, rzadziej pod dębami. Lubi kwaśnie podłoże.

Smak i zapach jest określany jako podobny do rzodkwi lub surowych ziemniaków. Jest jadalny, ale wymaga solidnej obróbki cieplnej. Ze względu na możliwość pomylenia go z trującymi muchomorami, grzybiarze raczej się go wystrzegają.

Kapelusz jest w kolorze szarym, szarooliwkowym, szarobrązowym, początkowo półkulisty, z czasem płaskołukowaty z podwiniętym brzegiem do rozpostartego. Na brzegu kapelusz nie jest prążkowany. Blaszki ma białe, gęste, przy trzonie wolne, ostrza gładkie. Trzon jest biały, z wiekiem szarobrązowy cylindryczny, u podstawy bulwiasto rozszerzony z korzeniastym zakończeniem.

Muchomor czerwony jadalny po obróbce?

Wracając do sławnego Muchomora czerwonego, warto zauważyć, że Atlas grzybów jego smak określa jako łagodny. Jak czytamy, zatrucie osoby dorosłej rzadko kończy się śmiertelnie.

Łukasz Łuczaj nagrał materiał o tym, czy Muchomor czerwony jest trujący. Botanik przekonuje, że po solidnej obróbce termicznej i wielokrotnym gotowaniu, jest on jadalny.

Muchomor czerwony jako roślina halucynogenna

Warto jeszcze sięgnąć do książki pt. Złoty przewodnik po roślinach halucynogennych, którego autorem jest Richard Evan Schultes, profesor nauk przyrodniczych i kierownik Muzeum Botanicznego na Uniwersytecie w Harvardzie, gdzie możemy przeczytać, iż Muchomor czerwony Amanita muscaria może być jednym z najstarszych halucynogenów człowieka. Jest sugestia, że dziwne efekty po jego zjedzeniu przyczyniły się do wczesnych pojęć bóstwa.

Jak czytamy, Muchomor czerwony rośnie na północnych i umiarkowanych strefach obydwu półkul. Euroazjatycki gatunek ma piękny (od głębokopomarańczowego do krwistoczerownego) kapelusz nakrapiany białymi ciapkami. Kapelusz standardowego północnoamerykańskiego gatunku jest trochę jaśniejszy (od kremowo do pomarańczowo-żółtej barwy). Występują też różnice chemiczne między tymi dwoma gatunkami, z jednej i drugiej półkuli. Muchomor amerykański jest dużo mniej halucynogenny niż ten europejski.

Amanita muscaria zwykle rośnie w symbiozie z brzozami.

Użycie halucynogenne

Użycie tego grzyba jak orgiastyczny i szamański środek upajający zostało odkryte w Syberii w 1730. Później, jego użytkowanie było odnotowane wśród kilku odizolowanych plemion ugrofińskich (Ostyak i Vogul) w zachodniej Syberii i trzech pierwotnych plemionach (Chuckchee, Koryak i Kamchadal) w północno-wschodniej Syberii. Te plemiona nie miały żadnego innego "napoju odurzającego" dopóki nie poznali w ostatnim czasie alkoholu. Mieszkańcy Syberii spożywają grzyb na samo, suszone lub przypiekane delikatnie na ogniu, czasami jedzą je z mlekiem renifera lub z sokiem dzikich roślin takich jak Vaccinium i Epilobium. Gdy grzyby są jedzone na samo, to są tylko zwilżane w ustach i połykane, bywa również tak, że kobiety zwilżają je i robią z nich kulki łatwe do przełknięcia dla mężczyzn.

Objawy po zjedzeniu Amanity muscaria

Profesor Schultes opisuje, że objawy po takich grzybach są różne, ale zazwyczaj jeden lub kilka grzybów wywołują stany kurczenia się, drżenia, drobne konwulsje, drętwienie kończyn i uczucie spokoju nacechowanego szczęściem, pragnienie aby zaśpiewać, zatańczyć, barwne widzenia i postrzeganie przedmiotów jako większe niż są. Może się zdarzyć przejście do głębokiego snu. Uczestnicy miewają często ciekawe wizje, np. stary członek plemienia, twierdził, że właśnie się narodził. Na wizje mają wpływ również wierzenia religijne.

