Czy produkty z czystą etykietą mają rację bytu w dobie inflacji?

Dziś klienci chcą przeczekać kryzys, a nie wydawać pieniądze na drogie produkty, np. z czystą etykietą. Bo te produkty muszą być droższe, to oczywiste - mówi nam Przemysław Gil, prezes Przetwórni Gil.

Autor: Albert Katana (op. AT)

Data: 17-02-2022, 12:29

Czy produkty z czystą etykietą mają rację bytu w dobie wysokiej inflacji? fot. Przetwórnia Gil

Produkt z czystą etykietą a inflacja

Przemysław Gil, prezes Przetwórni Gil Sp. z o.o. z siedzibą w Starym Bojanowie w gminie Śmigiel w woj. wielkopolskim w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl przyznaje, że jego firma jest zbyt mała, by produkować coś, co nie jest powszechnie kupowane.

- Niemniej brałem udział w projekcie NCBiR, gdzie wspólnie z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu pracowaliśmy nad jabłkiem prażonym z tzw. czystą etykietą. Mam już to opracowane. Jest to jabłko bez konserwantów i alergenów (siarki i benzoesanu). Produkt powoli zyskuje zainteresowanie, ale trzeba lat, by stał się powszechnie kupowany. Dziś klienci chcą przeczekać kryzys, a nie wydawać pieniądze na drogie produkty. Bo te produkty muszą być droższe, to oczywiste - wskazuje.

Ceny gazu wyzwaniem dla małych przetwórni

Rozmówca przyznaje, że głównym wyzwaniem dla jego firmy jest obecnie cena gazu.

- Rachunek w tym roku wzrósł pięciokrotnie w stosunku do ubiegłego roku - dodaje.

Przetwórnia Gil nie rezygnuje jednak z inwestycji.

- W ostatnim czasie rozpocząłem potężną jak na moje możliwości inwestycję, czyli zmianę technologii obierania jabłka z mechanicznego na parowe. To włoski patent firmy Bohema. W tej technologii jeszcze nad jabłkiem nikt w Polsce nie pracuje. W Europie jest to zaledwie kilka firm. Wykorzystuje się tu bardzo wysokie ciśnienie, ok. 14 barów, które daje temperaturę ok. 200 stopni Celsjusza szokowo podaną do owocu. Potem następuje szokowa dekompresja, hartowanie w wodzie lodowej, co sprawia, że skórka odpada od owocu. Dzięki tej technologii nasze produkty nie będą ciemnieć, będą mogły mieć dłuższy termin przydatności do spożycia, będą pozbawione konserwantów, a do obróbki owoców będzie potrzebna mniejsza załoga. Oszczędności przyniesie też zmiana technologii moczenia, bo odprowadzanie ścieków też kosztuje. Podsumowując, obieranie parowe pozwala zwiększyć dokładność, wydajność i obniżyć koszty - dodaje.

