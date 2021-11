Czy warto całkowicie rezygnować ze spożycia cukru?

Zdaniem dietetyków, nie trzeba całkowicie rezygnować ze słodkich smakołyków, aby móc stwierdzić, że zdrowo się odżywiamy. Warunkiem jest umiar, który nie dotyczy zresztą wyłącznie cukru.

Autor: PP

Data: 26-11-2021, 10:30

Cukier a dieta; fot. unsplash.com

- Idealnym rozwiązaniem jest zachowanie równowagi. Zdrowa, zróżnicowana dieta, bogata przede wszystkim w warzywa i owoce, połączona z codzienną aktywnością fizyczną, nie przekreśla spożycia cukru, pod warunkiem, że słodycze są jedynie jej drobnym uzupełnieniem – twierdzi dietetyk Jadwiga Przybyłowska, ekspert kampanii „Słodka Równowaga”.

Cukier w diecie człowieka

Światowa Organizacja Zdrowia rekomenduje, aby cukier stanowił nie więcej niż 5% dziennego zapotrzebowania energetycznego. W przypadku najmłodszych dzieci – w wieku do 3 lat stanowi to maksymalnie 3 łyżeczki cukru. Starsi, których codzienna dieta wynosi 2000 kalorii, według zaleceń mogą spożywać 5 łyżeczek cukru dziennie. Warto zwrócić uwagę na to, że dotyczy to nie tylko cukru dodawanego przez nas do potraw, ale także tego zawartego już w produktach.

- Aby skutecznie funkcjonować, nasz mózg potrzebuje około 550 kalorii, a więc średnio 1/3 całości dziennego zapotrzebowania na energię dla naszego organizmu. Właściwej dawki glukozy (w postaci zmagazynowanej jako glikogen) potrzebują także nasze mięśnie. Bez tego nie mielibyśmy siły, aby się poruszać i wykonywać podstawowe czynności – twierdzi dietetyk Jadwiga Przybyłowska, ekspert kampanii „Słodka Równowaga”.

Cukier a dobre samopoczucie

Jedną z największych zalet cukru jest jego słodki smak, który nadaje potrawom lepszego smaku oraz poprawia nam nastrój. To właśnie po słodycze sięgamy najczęściej w stresujących momentach, jak i wtedy, gdy chcemy lepiej się poczuć. Według badań przeprowadzonych na zlecenie kampanii „Słodka Równowaga” jedna na osiem osób wskazała, że słodka przekąska w największym stopniu pozytywnie wpływa na ich samopoczucie, co ma swoje uzasadnienie w tym jak funkcjonuje nasz organizm.

Gdy zjadamy coś słodkiego, w mózgu uwalniane są m.in. dopamina i endorfiny, czyli związki chemiczne wywołujące dobre samopoczucie i zadowolenie z siebie. Kiedy spożywamy słodkie pokarmy, znajdujące się w naszym mózgu ośrodki przyjemności stają się aktywniejsze.

- W reakcji na słodki smak, w mózgu uwalniane są m.in. dopamina i endorfiny, czyli związki chemiczne, które wywołują u nas dobre samopoczucie i zadowolenie z siebie. Cukier może stanowić tutaj tzw. „comfort food”, tzn. żywność, którą spożywamy wtedy, gdy czujemy się gorzej. W trakcie jedzenia słodyczy w naszym mózgu ośrodki przyjemności stają się aktywniejsze. Możemy to czasem wykorzystać, pamiętając, że nie jest to rozwiązanie na przewlekłe pogorszenie nastroju. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że cukier to źródło łatwo dostępnej energii. Zbyt duża ilość prostych węglowodanów w diecie może prowadzić do problemów ze snem czy koncentracją, jak również do otyłości wraz z jej konsekwencjami – mówi ekspert kampanii „Słodka Równowaga” Jadwiga Przybyłowska.