Trzy różne, a zarazem podobne podejścia do diety, jakimi są weganizm, wegetarianizm i fleksitarianizm bazują na produktach roślinnych. Czym się różnią?

Weganizm, wegetarianizm i fleksitarianizm. Czym się różnią? | fot. Shutterstock

11 stycznia to Światowy Dzień Wegetarian

11 stycznia przypada Światowy Dzień Wegetarian. To święto obchodzą wszyscy ci, którzy wyłączyli ze swojej diety mięso, ryby oraz owoce morza. A czym ta dieta różni się od pozostałych diet roślinnych?

Jest jedna rzecz, która najmocniej łączy diety wegańską, wegetariańską i fleksitariańską. To podejście do warzyw i stawianie ich na pierwszym miejscu. Występują między nimi jednak również znaczące różnice.

CZYTAJ TAKŻE: Dieta fleksitariańska a cukrzyca. Czy jest dobra dla diabetyków?

Na czym polega wegetarianizm?

Mięso i wędliny są wykluczone z diety wegetariańskiej, a opiera się ona głównie na żywności pochodzenia roślinnego. Jest jednak mniej restrykcyjna wobec takich produktów zwierzęcych jak jajka, nabiał i miody, które znajdują się w diecie wegetariańskiej.

Co ciekawe, istnieje także kilka wariacji na temat diety wegetariańskiej. Owowegetarianizm wyklucza mleko oraz jego pochodne, laktowegetarianizm - jaja, a obie te grupy łączy owolaktowegetarianizm.

Wegetarianizm a weganizm. Czym się różnią?

Weganizm w rozszerzonej wersji nie odnosi się jedynie do sposobu żywienia, a do całego stylu życia. I tak - część zadeklarowanych wegan odrzuca wszelkie produkty pochodzenia zwierzęcego (galanteria skórzana, produkty kosmetyczne, leki, etc.) bazując na idei równości pomiędzy ludźmi oraz zwierzętami. To dotyczy także sprzeciwów wobec miejscom, w których wykorzystuje się zwierzęta, takich jak cyrki, ogrody zoologiczne, cyrki, rodea.

Jeśli chodzi o samą dietę wegańską - jest całkowicie oparta na produktach pochodzenia roślinnego. Wykluczone są zatem, oprócz mięs i wędlin, ryby, nabiał, sery, jajka oraz miody.

Czy wegetarianie jedzą ryby?

Wśród części osób pokutuje twierdzenie, że wegetarianie jedzą także mięso ryb, ale to nieprawda, gdyż dieta ta wyklucza produkty odzwierzęce. Dieta, która dopuszcza spożycie ryb i owoców morza, przy jednoczesnym bazowaniu głównie na roślinach nosi nazwę peskatarianizmu (lub też pescowegetarianizmu i ichtiwegetarnianizmu odmiennie).

Weganizm a frutarianizm. Czym się różnią?

Skrajnie restrykcyjna odmiana diety wegańskiej nosi miano diety frutariańskiej. Ta monodieta oznacza w praktyce spożywanie jedynie surowych owoców (a także warzyw botanicznie klasyfikowanych jako owoce), nasion i orzechów. Frutarianie wierzą, że nie należy jeść owoców, których zerwanie uśmierciłoby roślinę i najczęściej są również witarianami, co oznacza odrzucenia przez nich gotowania i wszelkich form obróbki termicznej pożywienia.

Na czym polega fleksitarianizm?

Coraz mocniej na popularności przybiera w ostatnich latach fleksitarianizm, który jest podejście elastycznym. Dieta fleksitariańska głównie opiera się, podobnie jak wegetarianizm, żywności roślinnej, jednak od czasu do czasu fleksitarianie pozwalają sobie na spożycie mięsa. Bywa, że jest to także przedsionek dla tych, którzy rezygnując z tradycyjnego żywienia celują w przejście na wegetarianizm.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl